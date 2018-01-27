15:30, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Kilise roket atÄ±ldÄ±, 2 yaralÄ±





Kilis kent merkezine yÃ¶nelik roketli saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 2 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PYD/PKK mensuplarÄ±nca Kilis kent merkezine roketli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Afrin'de, PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgalindeki alanlardan saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda Kilis ÅŸehir merkezine atÄ±lan roket, 7 AralÄ±k Mahallesi'nde 5 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na isabet etti. Bu sÄ±rada evde bulunan 2 kiÅŸi yaralandÄ±. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin Ã§evre gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan binaya giren saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri yaralÄ±larÄ± ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldÄ±rdÄ±.

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