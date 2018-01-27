15:33, 27 Ocak 2018 Cumartesi

27-28 Ocak KÄ±brÄ±s ÅŸehitleri anÄ±ldÄ±





KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge yÃ¶netimine karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadelede ÅŸehit dÃ¼ÅŸenler iÃ§in baÅŸkent LefkoÅŸa'da tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge yÃ¶netimine karÅŸÄ± 27-28 Ocak 1958â€™de verdiÄŸi mÃ¼cadelede ÅŸehit dÃ¼ÅŸenler tÃ¶renle anÄ±ldÄ±. BaÅŸkent LefkoÅŸa'da Åžehitler AnÄ±tÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, milletvekilleri, askeri yetkililer, dernek temsilcileri ve ÅŸehit aileleri katÄ±ldÄ±. Åžehit Aileleri ve Malul Gaziler DerneÄŸi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyhan Cambaz, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, babasÄ± Åžehit Ferruh Cambazâ€™Ä±n da 1958â€™deki ilk ÅŸehitlerden olduÄŸunu ifade etti. Cambaz, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n Ada'da Ã¶zgÃ¼r bir nesil olarak yaÅŸayabilmesi iÃ§in kara topraÄŸa giren ÅŸehitlerin Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge idaresine karÅŸÄ± tutuÅŸturulan Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k meÅŸalesinin birer bayraktarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. TÃ¶ren, ÅŸehitler iÃ§in okunan duanÄ±n ardÄ±ndan kabirlerine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla sona erdi. 27-28 Ocak 1958 olaylarÄ± TÃ¼rk Mukavemet teÅŸkilatÄ±nÄ±n Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge yÃ¶netimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi mitingde, Ä°ngiliz askerleri, KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk gÃ¶stericilerin Ã¼zerine ateÅŸ ederek 8 kiÅŸiyi ÅŸehit etmiÅŸ, 30 kiÅŸiyi de yaralamÄ±ÅŸtÄ±. Bu olay, Ada'da KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin Ä°ngilizlere karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ilk direniÅŸ olarak biliniyor. Â

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