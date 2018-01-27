Hollanda'da Azerbaycan Türk Kültür Derneğine saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hollanda’nın Lahey kentindeki Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneğine saldırı düzenlendi.
Saldırının dün gece, yüzleri maskeli dört kişi tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırıda, Derneğin ön ve yan cephesindeki camlar zarar gördü.
Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı kınadı.
Aynı sokaktaki bir kahvehanede bulunanların olayı fark ettiğini dile getiren Aşkın, “Gece saat 02.30 sıralarında kahvehanedeki kişilerin dışardan gelen sesler üzerine olay yerine koşmalarının ardından saldırganlar kaçmışlar. Hem bizim hem de komşu lokantanın güvenlik kamerasından da dört kişinin taşlarla camları kırmaya çalıştığını gördük.” diye konuştu.
Bu tür olayların kendilerini yıldıramayacağını ifade eden Aşkın, “Bu saldırıya kim yaptıysa, Hollanda'daki Türk halkının huzurunu bozamayacaklar. Biz hizmetlerimizi aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.” dedi.
Polise şikayette bulunduklarını dile getiren Aşkın, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, en kısa zamanda faillerin bulunacağına inandığını söyledi.
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