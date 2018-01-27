16:05, 27 Ocak 2018 Cumartesi

"KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" programÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Kaan, "Suriye topraklarÄ±nda Ã¼lkemizi tehdit eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± iÅŸ dÃ¼nyasÄ± olarak desteklediÄŸimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaan, MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) TÃ¼rkiye Ä°stiÅŸare ToplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla bir otelde dÃ¼zenlenen "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" programÄ±nda, 2000'li yÄ±llarda batÄ±daki ticaret ve ekonomik geliÅŸmelerin yavaÅŸ yavaÅŸ doÄŸuya kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Gelecek sÃ¼reÃ§te nÃ¼fus gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Asya-Pasifik bÃ¶lgesinin, Ã¼retimin merkezi olacaÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle lojistiÄŸin daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kaan, "Lojistik merkezi konumu ve limanÄ±nÄ±n geliÅŸmesiyle Mersin'in bir Singapur yapÄ±lacaÄŸÄ± konusunda dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz var. Ã–zellikle de hÃ¼kÃ¼metimizin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu destekler, serbest bÃ¶lgeler ve yatÄ±rÄ±m bÃ¶lgeleri anlayÄ±ÅŸÄ±yla limanlara yakÄ±n bÃ¶lgelerin arkasÄ±ndaki ÅŸehirler Ã¼retim merkezi olacaktÄ±r. Burada Mersin'in de Ã§ok avantajlÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemek istiyorum." diye konuÅŸtu.

Kaan, TÃ¼rkiye'nin 2023 yÄ±lÄ± iÃ§in ekonomik hedeflerine rahatlÄ±kla ulaÅŸacaÄŸÄ± kanaatinde olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na da deÄŸinen Kaan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Suriye topraklarÄ±nda Ã¼lkemizi tehdit eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± iÅŸ dÃ¼nyasÄ± olarak desteklediÄŸimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Allah ordumuzu muvaffak, muzaffer eylesin. MehmetÃ§iÄŸimizin saÄŸ salim yuvalarÄ±na dÃ¶nmesini Allah nasip eylesin. Åžehit olan yiÄŸitlerimize de Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na da sabÄ±r diliyorum. Operasyonun Ã¼lkemiz ekonomisi Ã¼zerinde olumsuz etkileri olacaÄŸÄ±na dair eleÅŸtiriler son derece mesnetsiz. 2017 yÄ±lÄ±nda da OHAL vardÄ±. Yine 2017'de sÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekat da vardÄ± ama SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, hÃ¼kÃ¼metimizin, iÅŸ dÃ¼nyamÄ±zÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu mÃ¼cadeleyle Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir yÄ±l geÃ§irdik. Nasip olursa 4. Ã§eyrek aÃ§Ä±klamalarÄ±yla birlikte yÃ¼zde 7'nin Ã¼stÃ¼nde bir bÃ¼yÃ¼meyle 2017'yi geÃ§irmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. O bakÄ±mdan bu tÃ¼r ifadeleri iÅŸ dÃ¼nyasÄ± olarak hiÃ§bir ÅŸekilde kabul etmiyoruz."

Kaan, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan programa katÄ±lan Bakan Elvan'a ve Mersin Valisi Ali Ä°hsan Su'ya plaket takdim etti.

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