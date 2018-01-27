16:22, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Akdeniz demiryoluyla Karadeniz'e baÄŸlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, "Mersin LimanÄ±'nÄ± Samsun LimanÄ±'na kadar baÄŸlayacak olan bir hattÄ±n ilk adÄ±mÄ± olan Aksaray-UlukÄ±ÅŸla hÄ±zlÄ± tren demiryolu hattÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±nÄ± aldÄ±k. UlukÄ±ÅŸla'dan Aksaray ve hÄ±zlÄ± tren doÄŸu-batÄ± gÃ¼zergahÄ±nÄ± Samsun'a kadar uzatacaÄŸÄ±z." dedi.

Elvan, MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸinin (MÃœSÄ°AD) TÃ¼rkiye Ä°stiÅŸare ToplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda Mersin Åžubesi ev sahipliÄŸinde bir otelde dÃ¼zenlenen "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" programÄ±na katÄ±ldÄ±.

Bakan Elvan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diledi. Elvan, "Onlar bizim iftiharÄ±mÄ±z, onurumuzdur. Gazi olan kardeÅŸlerimize de Allah'tan ÅŸifalar diliyorum. MehmetÃ§iÄŸimize baÅŸarÄ±lar, zaferler diliyorum." ifadesini kullandÄ±.

TerÃ¶rle mÃ¼cadelede kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurgulayan Elvan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r unsurunu temizlemek, TÃ¼rkiye'ye, milletimize yÃ¶nelik tehditleri ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in sonuna kadar mÃ¼cadele etmeye kararlÄ±yÄ±z. Åžeffaf bir mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. BazÄ±larÄ± gibi ikili oynamadan, kÃ¶kÃ¼ ve kÃ¶keni ne olursa olsun terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± kararlÄ± bir ÅŸekilde mÃ¼cadelemizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'nin bu tavrÄ± uluslararasÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in de Ã¶rnek bir tavÄ±rdÄ±r. BakÄ±yorsunuz, TÃ¼rkiye mevzu bahis olduÄŸunda aralarÄ±ndaki farklarÄ± unutup bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri, FETÃ–, DEAÅž, PKK aynÄ± dili konuÅŸuyorlar, aynÄ± kanlÄ± oyunu birlikte oynamaya karar veriyorlar. TÃ¼rkiye bu maÅŸalarÄ± kimin tuttuÄŸunu, bu kuklalarÄ± kimlerin oynattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyor. Bu hususta tavrÄ±mÄ±z net. Zeytin DalÄ±, TÃ¼rkiye'nin bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, tavrÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¶stergesidir."

LojistiÄŸin, TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli ve geleceÄŸi parlak sektÃ¶rlerinin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini belirten Elvan, "Bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n kaliteli Ã¼retilmesi elbette Ã¶nemli ama tek baÅŸÄ±na yeterli deÄŸil. ÃœrÃ¼nÃ¼n en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ve en dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetle, gÃ¼venilir ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ÅŸekilde tÃ¼keticiye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± da Ã¶nem arz ediyor." diye konuÅŸtu.

Elvan, lojistik hizmetlerinin depolama, paketleme, gÃ¼mrÃ¼kleme, Ã¼retici ve nihai tÃ¼keticiye eriÅŸimini kapsayan bir tedarik zinciri yÃ¶netimi olarak bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla ele alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶nemsediklerini dile getirdi.

Lojistik maliyetlerinin Ã¶zellikle geri kalmÄ±ÅŸ Ã¼lkelerde veya az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde milli gelire oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20-25 olduÄŸuna iÅŸaret eden Elvan, "GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bunun yÃ¼zde 10 seviyesinde olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'de ise lojistik maliyetlerinin gayri safi yurt iÃ§i hasÄ±la iÃ§indeki payÄ± yÃ¼zde 13. DolayÄ±sÄ±yla bizim bu maliyetleri daha da aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmemiz gerekiyor." dedi.

Bakan Elvan, TÃ¼rkiye'deki lojistik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 300 milyar dolarlÄ±k bir hacim olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Bunun 150 milyar liralÄ±k kÄ±smÄ±nÄ± lojistik sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerin oluÅŸturduÄŸunu belirten Elvan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Kalan yÃ¼zde 50'sinde ise bizatihi Ã¼reticinin kendisinin lojistik faaliyetle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu da bize ÅŸunu gÃ¶steriyor, bu yÃ¼zde 50'lik oranÄ±n yÃ¼zde 70-80'lere Ã§Ä±kmasÄ± gerekiyor. Daha profesyonel bir lojistik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de yerleÅŸmesi ve bu sektÃ¶rÃ¼n daha da geliÅŸmesi gerektiÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°ÅŸletme bazÄ±nda incelendiÄŸindeyse lojistik maliyetler tÃ¼m giderler iÃ§inde Ã¼retim maliyetlerinden sonra ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor. 2016 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan DÃ¼nya BankasÄ± endeksine gÃ¶re 160 Ã¼lke arasÄ±nda TÃ¼rkiye, lojistik sektÃ¶rÃ¼nde 34. sÄ±rada yer alÄ±yor. SÄ±ralamada Ã¶n saflardayÄ±z ancak bu bizim iÃ§in yeterli deÄŸil. Bu kapsamda gÃ¼mrÃ¼k iÅŸlemlerinin etkinliÄŸini artÄ±rmak ve sevkiyatlarÄ±n takibi ve izlenmesini geliÅŸtirmek zorundayÄ±z ama nihai aÅŸamada ilk 15 Ã¼lke arasÄ±nda yer almalÄ±yÄ±z. Bizim hedefimiz bu. 2023 yÄ±lÄ±nda inÅŸallah ilk 15 Ã¼lke arasÄ±nda yer alacaÄŸÄ±z."

Elvan, 10. KalkÄ±nma PlanÄ±'nda lojistik hizmetlerin geliÅŸtirilmesinin Ã¶ncelikli bir hedef olarak belirlendiÄŸine iÅŸaret ederek, "LojistiÄŸe DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nÄ± hayata geÃ§irdik. Bu program kapsamÄ±nda 80 tedbiri uygulamaya koyduk. Yine bu kapsamda sektÃ¶rÃ¼n sorunlarÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerinin geliÅŸtirileceÄŸi Lojistik Koordinasyon Kurulu, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n genelgesiyle oluÅŸturulmuÅŸtur. Ãœlkemizin lojistik ve ulaÅŸtÄ±rma altyapÄ±sÄ±na bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir yaklaÅŸÄ±m getirmek amacÄ±yla da UlaÅŸtÄ±rma Ana PlanÄ± ve TÃ¼rkiye Lojistik Master PlanÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanmak Ã¼zere. Ä°nÅŸallah bu Ã§alÄ±ÅŸma bu yÄ±l tamamlanacak ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ lojistik sektÃ¶rÃ¼nde daha net bir ÅŸekilde gÃ¶rebilme imkanÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

AKDENÄ°Z SAHÄ°L YOLU

KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, lojistiÄŸin ulaÅŸtÄ±rmadan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± belirterek, ulaÅŸtÄ±rma yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda temel bazÄ± Ã¶nceliklerin bulunduÄŸunu anlattÄ±.

Ã–nceliklerin baÅŸÄ±nda kuzey-gÃ¼ney, doÄŸu-batÄ± koridorunun bir an Ã¶nce tamamlanmasÄ±nÄ±n geldiÄŸini, bu noktada da Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Elvan, "Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladÄ±k. Akdeniz Sahil Yolu'ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Az bir kesimimiz kaldÄ±. Ã‡ok sayÄ±da tÃ¼nel, viyadÃ¼k aÃ§Ä±ldÄ±. Kuzey-gÃ¼ney baÄŸlantÄ± hatlarÄ±nda ise tamamlama aÅŸamasÄ±na geldik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde kuzey-gÃ¼ney, doÄŸu-batÄ± koridorunu ulaÅŸÄ±m altyapÄ±sÄ± itibariyle, karayolu altyapÄ±sÄ± itibariyle tamamlamayÄ± hedefliyoruz." dedi.

Elvan, kombine yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha da geliÅŸtirilmesinin de Ã¶ncelikleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak istenilen noktada olunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Demiryolu ve denizyolu taÅŸÄ±ma paylarÄ±nÄ±n daha da artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§eken Elvan, "Demiryolunun Ã¶zellikle ticari, lojistik faaliyetlerdeki oranÄ± oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k. Biliyorsunuz demiryollarÄ±nda da artÄ±k Ã¶zel kesim iÅŸletmecilik yapabiliyor. BÃ¶yle bir imkan saÄŸlandÄ±. Bu noktada sizlerin adÄ±m atmasÄ±nÄ± bekliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Elvan, kombine taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸtirilmesi hedefi doÄŸrultusunda planlanan 21 lojistik merkezden 8'inin iÅŸletmeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 5'inin de inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Bu yÄ±l Mersin-Yenice, Kars, Konya ve Erzurum lojistik merkezlerini iÅŸletmeye aÃ§acaklarÄ±nÄ± aktaran Elvan, Karaman, Sivas ve Kayseri lojistik merkezlerinin de yapÄ±mÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KARS-Ä°STANBUL BAÄžLANTISI

Elvan, TÃ¼rkiye'nin, Avrupa-Asya transit taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda birÃ§ok ulaÅŸtÄ±rma ÅŸebekesi ve koridorunda kilit konumda olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ãœretimin merkezinin batÄ±dan doÄŸuya kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Elvan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye, Asya'yÄ± Avrupa'ya baÄŸlayan tam kesiÅŸim noktasÄ±nda. O aÃ§Ä±dan bizim lojistik, ulaÅŸtÄ±rma, baÄŸlantÄ± konusuna daha fazla Ã¶nem vermemiz gerekir. TÃ¼rkiye potansiyelini doÄŸru kullandÄ±ÄŸÄ± takdirde TÃ¼rk lojistik firmalarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶zellikle bu koridorlarda Ã§ok Ã¶nemli ticari iliÅŸkiler iÃ§ine girebilir. Ãœlkemizin Ã¶nÃ¼nde fÄ±rsat penceresi var. Hem Asya'daki denize baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan Ã¼lkelerin kÃ¼resel aÄŸlara entegrasyonunu saÄŸlayacak hem Uzak DoÄŸu'daki Ã¼retimi Avrupa'ya daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±racak hem de transit Ã¼lke konumundaki TÃ¼rkiye'yi kritik bir pozisyona getirecek bu fÄ±rsatlar Ã§ok iyi deÄŸerlendirilmeli. Bu kapsamda eski Ä°pek Yolu'nun tekrar canlandÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Bir KuÅŸak Bir Yol Projesi kapsamÄ±nda BakÃ¼-Tiflis-Kars Projesi'nin devamÄ± niteliÄŸindeki Kars-Ä°stanbul demiryolu baÄŸlantÄ±sÄ± ortak koridorun en Ã¶nemli ayaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturmakta. Marmaray ve Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinde, TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa'ya ulaÅŸmasÄ± planlanan gÃ¼zergahta projenin TÃ¼rkiye kesimini tamamlÄ±yoruz. "

HIZLI TREN SAMSUN'A KADAR UZAYACAK

Elvan, Mersin'deki birÃ§ok yatÄ±rÄ±mÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede hayata geÃ§ireceklerini dile getirdi.

Mersin'i kuzeye baÄŸlayan bir demiryolu hattÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Elvan, "Mersin LimanÄ±'nÄ± Samsun LimanÄ±'na kadar baÄŸlayacak olan bir hattÄ±n ilk adÄ±mÄ± olan Aksaray-UlukÄ±ÅŸla hÄ±zlÄ± tren demiryolu hattÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±nÄ± aldÄ±k. UlukÄ±ÅŸla'dan Aksaray ve hÄ±zlÄ± tren doÄŸu-batÄ± gÃ¼zergahÄ±nÄ± Samsun'a kadar uzatacaÄŸÄ±z. Hem doÄŸu-batÄ± hem de kuzey-gÃ¼ney ekseninde hÄ±zlÄ± tren demiryolu hatlarÄ±mÄ±zÄ± buluÅŸturmuÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z da yoÄŸun bir ÅŸekilde devam ediyor." diye konuÅŸtu.

Programa, Mersin Valisi Ali Ä°hsan Su, MÃœSÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Kaan ve bazÄ± milletvekilleri katÄ±ldÄ±.

Bakan Elvan, programÄ±n ardÄ±ndan merkez YeniÅŸehir ilÃ§esinde tadilatÄ± devam eden Suphi Ã–ner Ã–ÄŸretmenevi'nde incelemelerde bulundu.

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