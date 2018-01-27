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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:44, 27 Ocak 2018 Cumartesi
Filistin
17:10, 27 Ocak 2018 Cumartesi

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Hamas'tan "ulusal uzlaÅŸÄ±da kararlÄ±lÄ±k" mesajÄ±
Hamas'tan
arÅŸiv

Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Berdevil, "Ulusal birliÄŸin saÄŸlanmasÄ±, bizim iÃ§in bir taktik deÄŸil, Ä°srail'le mÃ¼cadelede tek seÃ§enek" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Salah el-Berdevil, geÃ§en ekim ayÄ±nda saÄŸlanan Filistin ulusal uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± konusunda kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Berdevil, Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi'nin (FHKC) dÃ¼zenlediÄŸi "Filistin davasÄ±nÄ± tasfiye projeleri" baÅŸlÄ±klÄ± toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ulusal birlik, stratejik bir seÃ§enek ve Ä°srail-ABD bloÄŸunu hezimete uÄŸratmak iÃ§in tek yoldur." dedi.

Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmesi gerektiÄŸini ve bir slogan olarak kalmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Berdevil, "Ulusal birliÄŸin saÄŸlanmasÄ±, bizim iÃ§in bir taktik deÄŸil, Ä°srail'le mÃ¼cadelede tek seÃ§enek." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan FHKC Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Cemil Mezher ise konuÅŸmasÄ±nda "ulusal uzlaÅŸÄ±nÄ±n Ã§ok yavaÅŸ ilerlediÄŸini" sÃ¶yledi.

Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± iÃ§in herkesin Ã§aba harcamasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Mezher, "Ä°ntifada ve direniÅŸi korumalÄ±yÄ±z. Oslo BarÄ±ÅŸ AnlaÅŸmasÄ± ve tÃ¼m sonuÃ§larÄ± sona ermeli." ifadesini kullandÄ±.

Hamas ve Fetih heyetleri, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Buna gÃ¶re Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren BatÄ± Åžeria'da olduÄŸu gibi Gazze Åžeridi'nde de tÃ¼m kontrolÃ¼ almasÄ± gerekiyordu. Ancak bu tam olarak hayata geÃ§irilemedi.

BazÄ± konularda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±ndan sonra Filistinli gruplarÄ±n gÃ¼ndeminin iÃ§ uzlaÅŸÄ± sÃ¼recinden bu konuya kaymasÄ± da bu durumda etkili oldu.

Filistin uzlaÅŸÄ± sÃ¼recini hayata geÃ§irmek iÃ§in Fetih ve Hamas yetkililerinin yeniden Kahire'de bir araya gelmesi bekleniyor.â€‹



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