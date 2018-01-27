DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi bÃ¼nyesinde, TÃ¼rk yazÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen kaligrafi Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±, Ä°rlandalÄ± sanatÃ§Ä± Denis Brown'un eÄŸitmenliÄŸinde baÅŸladÄ±.
Akademinin SefakÃ¶y'deki merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸtaya iliÅŸkin, AA muhabirine aÃ§Ä±klamada bulunan Brown, geÃ§en yÄ±l da Ã§alÄ±ÅŸtaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2017 yÄ±lÄ±nda eÄŸitim verdiÄŸi Ã¶ÄŸrencilerin Ã§ok gÃ¼zel iÅŸler ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Brown, Rusya, Fransa, Almanya, ABD gibi birÃ§ok farklÄ± Ã¼lkede kaligrafi eÄŸitimi verdiÄŸini ve bu sanata ilgi gÃ¶sterenlerin genellikle orta yaÅŸlÄ± kadÄ±nlar olduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye'deki Ã§alÄ±ÅŸtayda kaligrafiye daha Ã§ok erkeklerin ve genÃ§lerin ilgi gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti.
AynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen latin kaligrafisi sanatÃ§Ä±larÄ±ndan biri olan Brown, bu yÄ±l da Ã§alÄ±ÅŸtaya davet edilmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.
HayatÄ±nÄ± kaligrafi Ã¼zerine kurduÄŸuna iÅŸaret eden Brown, "Benim mÃ¼zik yapmam bile temelde kaligrafi yapÄ±sÄ±nÄ± bilmemle ilgilidir. Ã‡ok farklÄ± gÃ¶rsel sanat dallarÄ±na da yÃ¶nelebilirim ama kaligrafi benim iÃ§in temeldir. AynÄ± zamanda disiplinimdir. Kaligrafiyi dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatÄ± dallarÄ± gibi deÄŸerlendirebiliriz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k disiplinden gelir." ifadelerini kullandÄ±.
UluslararasÄ± yazÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ etkinliÄŸi "Kaligrafist"in Proje KoordinatÃ¶rÃ¼ Erhan Olcay da Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±n "Kaligrafist" etkinliÄŸinin ilk ayaÄŸÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸtayda 3 farklÄ± grubun 8 gÃ¼n boyunca eÄŸitim alacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Olcay, "Ä°ki gÃ¼nlÃ¼k temel eÄŸitim gruplarÄ± ve master class dediÄŸimiz usta Ã¶ÄŸrencilerin olduÄŸu bir grubumuz var. TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli yerlerinden gelen usta kaligrafi sanatÃ§Ä±larÄ± 4 gÃ¼n boyunca katmanlÄ± yazÄ± ve doku oluÅŸturma eÄŸitimi alacak." diye konuÅŸtu.
Olcay, Ã§alÄ±ÅŸtaydaki temel eÄŸitim gruplarÄ±nÄ±n "foundational hand" ile "gothic yazÄ±" karakterlerini Ã¶ÄŸreneceklerini belirterek, "Åžu an sÄ±nÄ±flarÄ±mÄ±z dolu ve hala Ã§alÄ±ÅŸtaya katÄ±lmak isteyenler var. Talepler gerÃ§ekten Ã§ok fazla. DÃ¼nyada latin kaligrafisi alanÄ±nda Denis Brown en iyi 2 kaligrafi sanatÃ§Ä±larÄ±ndan biri. TÃ¼rkiye'deki latin kaligrafisinin temelleri henÃ¼z yeni yeni atÄ±lÄ±yor diyebiliriz. Bu bakÄ±mdan bÃ¶yle bir ustadan temel eÄŸitim almak gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Bu yÄ±l "Kaligrafist" programÄ± kapsamÄ±nda birÃ§ok etkinliÄŸin dÃ¼zenleneceÄŸini kaydeden Olcay, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Kaligrafist'te bu yÄ±l sadece latin kaligrafisi deÄŸil, Arap, MoÄŸol, Japon kaligrafisi gibi, grafiti sanatÄ±, eski usÃ¼l tabelacÄ±lÄ±k, el yazÄ±sÄ±, el yapÄ±mÄ± dolma kalem, divit kalem Ã¼retimi, tipo baskÄ±, tipografi gibi yazÄ± ile ne kadar Ã§ok alan varsa bu programa dahil ederek, Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z. Konferanslarda Ã¶nemli akademisyenler sunum yapacak. AÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z sergide grafiti sanatÃ§Ä±larÄ± performans sergileyecek. El yapÄ±mÄ± kaÄŸÄ±t atÃ¶lyesi ve baskÄ± atÃ¶lyesi gibi Ã§alÄ±ÅŸmalar da olacak."
"Kagito" ve "Avangart"Ä±n destekleriyle gerÃ§ekleÅŸen Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±n sonunda, Ã¶ÄŸrencilere katÄ±lÄ±m belgesi verilecek.
Ã‡alÄ±ÅŸtay, 4 Åžubat'ta sona erecek.
Amerika Diyanet Merkezi ve Ä°bn Haldun Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde "EntelektÃ¼el BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k: Sosyal Bilimler EÄŸitimini Yeniden TanÄ±mlamak" adlÄ± panel dÃ¼zenlendi
TÃ¼rk yazÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen kaligrafi Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±, Ä°rlandalÄ± sanatÃ§Ä± Denis Brown'un eÄŸitmenliÄŸinde baÅŸladÄ±
MÄ±sÄ±r'da 27 Ã¼lkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 10 Åžubat'a kadar devam edecek 49. UluslararasÄ± Kahire Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
LÃ¼bnan Ãœniversitesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Dr. Ahmed, "KudÃ¼s'Ã¼ baÅŸkent olarak kabul etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ä°srail'in, Filistin topraklarÄ±nda tarihi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlayacak ne bir eser ne de delil olabilecek bir fotoÄŸraf bile yoktur. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlara ait olduÄŸunu ispatlayan binlerce delil bulunuyor" dedi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±l TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda 13 yeni mÃ¼zenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlanacak.
TÃ¼rkiye ile Cezayir arasÄ±ndaki 500 yÄ±llÄ±k dostluÄŸun simgelerinden ve Cezayir'in baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sembolÃ¼ KeÃ§iova Camisi'nin TÄ°KA desteÄŸiyle tamamlanan restorasyonu, BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n uzmanlarÄ±nÄ± kendine hayran bÄ±raktÄ±.
MÄ±sÄ±râ€™Ä± M.Ã– 1279-1213 tarihleri arasÄ±nda yÃ¶neten 2. Ramsesâ€™in heykeli BÃ¼yÃ¼k MÄ±sÄ±r MÃ¼zesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±.
KÃ¼tahya Vav Geleneksel Sanatlar ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi'nin kurucularÄ±ndan Hattat-Ã‡inici Ã–mer KÄ±sa'ya rahmeti vesile kÄ±larak bir vefayat dosyasÄ± hazÄ±rladÄ±k.
HÃ¼dayi VakfÄ± bÃ¼nyesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmekte olan Åžahsiyet Akademisi genÃ§lik ihyÃ¢ programÄ±nÄ±n eÄŸitim koordinatÃ¶rÃ¼ Abdullah Sak ile Åžahsiyet Akademisi Ã¼zerine bir mÃ¼lakat yaptÄ±k
Antalya'da mimarisiyle taÅŸtan bir papatyaya benzetilen Tekeli Mehmet PaÅŸa Camisi'nin 408 yÄ±llÄ±k hat yazÄ±lÄ± Ã§inilerinin, Cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda kadÄ±nlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yapÄ±lÄ±rken sÄ±vayla kapandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
TYB Ä°stanbul Åžubesiâ€™nin 13. OlaÄŸan Genel Kurulu'nda Mahmut BÄ±yÄ±klÄ±'nÄ±n yeniden baÅŸkan seÃ§ildiÄŸi bildirildi
TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸinin kuruluÅŸunun 40. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla, "40 YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ± ve AfiÅŸleri" sergisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye'deki her ÅŸeyini satarak mazlum ve maÄŸdur ZanzibarlÄ±lara, yetimlere ve yetim annelerine yardÄ±mcÄ± olabilmek iÃ§in eÅŸi ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Zanzibar'a taÅŸÄ±nan Hatice Ã‡olak YentÃ¼rk ile Zanzibar'daki yetim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, yetim annelerine yÃ¶nelik aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dikiÅŸ atÃ¶lyeleri, hizmetinde bulunduÄŸu gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k turizmi ve yakÄ±n zaman Ã¶nce kurdugu As salam VakfÄ± Ã¼zerine Ä°brahim Ethem GÃ¶ren Bey hasbihal etti
M. Murtaza Ã–zeren geÃ§en haftanÄ±n kÃ¼ltÃ¼r haberleri arasÄ±ndan bir seÃ§im yaptÄ±.
Malatya'nÄ±n YeÅŸilyurt ilÃ§esindeki OsmanlÄ± dÃ¶nemi eserlerinden Camii Kebir'de 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi.
Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin 2018 dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ± baÅŸladÄ±