17:16, 27 Ocak 2018 Cumartesi

"Denis Brown" ile kaligrafi Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi bÃ¼nyesinde, TÃ¼rk yazÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen kaligrafi Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±, Ä°rlandalÄ± sanatÃ§Ä± Denis Brown'un eÄŸitmenliÄŸinde baÅŸladÄ±.

Akademinin SefakÃ¶y'deki merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸtaya iliÅŸkin, AA muhabirine aÃ§Ä±klamada bulunan Brown, geÃ§en yÄ±l da Ã§alÄ±ÅŸtaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 2017 yÄ±lÄ±nda eÄŸitim verdiÄŸi Ã¶ÄŸrencilerin Ã§ok gÃ¼zel iÅŸler ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Brown, Rusya, Fransa, Almanya, ABD gibi birÃ§ok farklÄ± Ã¼lkede kaligrafi eÄŸitimi verdiÄŸini ve bu sanata ilgi gÃ¶sterenlerin genellikle orta yaÅŸlÄ± kadÄ±nlar olduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye'deki Ã§alÄ±ÅŸtayda kaligrafiye daha Ã§ok erkeklerin ve genÃ§lerin ilgi gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti.

AynÄ± zamanda dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen latin kaligrafisi sanatÃ§Ä±larÄ±ndan biri olan Brown, bu yÄ±l da Ã§alÄ±ÅŸtaya davet edilmesinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

HayatÄ±nÄ± kaligrafi Ã¼zerine kurduÄŸuna iÅŸaret eden Brown, "Benim mÃ¼zik yapmam bile temelde kaligrafi yapÄ±sÄ±nÄ± bilmemle ilgilidir. Ã‡ok farklÄ± gÃ¶rsel sanat dallarÄ±na da yÃ¶nelebilirim ama kaligrafi benim iÃ§in temeldir. AynÄ± zamanda disiplinimdir. Kaligrafiyi dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatÄ± dallarÄ± gibi deÄŸerlendirebiliriz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k disiplinden gelir." ifadelerini kullandÄ±.

UluslararasÄ± yazÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ etkinliÄŸi "Kaligrafist"in Proje KoordinatÃ¶rÃ¼ Erhan Olcay da Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±n "Kaligrafist" etkinliÄŸinin ilk ayaÄŸÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸtayda 3 farklÄ± grubun 8 gÃ¼n boyunca eÄŸitim alacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Olcay, "Ä°ki gÃ¼nlÃ¼k temel eÄŸitim gruplarÄ± ve master class dediÄŸimiz usta Ã¶ÄŸrencilerin olduÄŸu bir grubumuz var. TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli yerlerinden gelen usta kaligrafi sanatÃ§Ä±larÄ± 4 gÃ¼n boyunca katmanlÄ± yazÄ± ve doku oluÅŸturma eÄŸitimi alacak." diye konuÅŸtu.

Olcay, Ã§alÄ±ÅŸtaydaki temel eÄŸitim gruplarÄ±nÄ±n "foundational hand" ile "gothic yazÄ±" karakterlerini Ã¶ÄŸreneceklerini belirterek, "Åžu an sÄ±nÄ±flarÄ±mÄ±z dolu ve hala Ã§alÄ±ÅŸtaya katÄ±lmak isteyenler var. Talepler gerÃ§ekten Ã§ok fazla. DÃ¼nyada latin kaligrafisi alanÄ±nda Denis Brown en iyi 2 kaligrafi sanatÃ§Ä±larÄ±ndan biri. TÃ¼rkiye'deki latin kaligrafisinin temelleri henÃ¼z yeni yeni atÄ±lÄ±yor diyebiliriz. Bu bakÄ±mdan bÃ¶yle bir ustadan temel eÄŸitim almak gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bu yÄ±l "Kaligrafist" programÄ± kapsamÄ±nda birÃ§ok etkinliÄŸin dÃ¼zenleneceÄŸini kaydeden Olcay, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Kaligrafist'te bu yÄ±l sadece latin kaligrafisi deÄŸil, Arap, MoÄŸol, Japon kaligrafisi gibi, grafiti sanatÄ±, eski usÃ¼l tabelacÄ±lÄ±k, el yazÄ±sÄ±, el yapÄ±mÄ± dolma kalem, divit kalem Ã¼retimi, tipo baskÄ±, tipografi gibi yazÄ± ile ne kadar Ã§ok alan varsa bu programa dahil ederek, Ã§eÅŸitli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z. Konferanslarda Ã¶nemli akademisyenler sunum yapacak. AÃ§acaÄŸÄ±mÄ±z sergide grafiti sanatÃ§Ä±larÄ± performans sergileyecek. El yapÄ±mÄ± kaÄŸÄ±t atÃ¶lyesi ve baskÄ± atÃ¶lyesi gibi Ã§alÄ±ÅŸmalar da olacak."

"Kagito" ve "Avangart"Ä±n destekleriyle gerÃ§ekleÅŸen Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±n sonunda, Ã¶ÄŸrencilere katÄ±lÄ±m belgesi verilecek.

Ã‡alÄ±ÅŸtay, 4 Åžubat'ta sona erecek.