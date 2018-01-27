DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda bulunan milyarder iÅŸ adamÄ± Prens El-Velid bin Talal'in serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AP'nin haberine gÃ¶re, Suudi Arabistan makamlarÄ± iki ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir gÃ¶zaltÄ±nda tutulan milyarder iÅŸ adamÄ± Prens El-Velid bin Talal'i serbest bÄ±raktÄ±.
Bin Talal'in serbest bÄ±rakÄ±lma koÅŸullarÄ±na iliÅŸkin ise bilgi verilmedi.
Ã–te yandan Suudi Arabistan'Ä±n "Sabq" gazetesinde yer alan haberde de Bin Talal'in evine geÃ§tiÄŸi bilgisi yer aldÄ±.
Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz tarafÄ±ndan 4 KasÄ±m 2017'de yayÄ±mlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla MÃ¼cadele Komisyonu kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu komisyon tutuklama, mal varlÄ±ÄŸÄ±na el koyma ve gerekli diÄŸer iÅŸlemleri yapmak ile yetkilendirilmiÅŸ, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da Kral Selman'Ä±n oÄŸlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmiÅŸti.
Komisyonun kurulmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan "yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" Ã§erÃ§evesinde baÅŸta Kraliyet MuhafÄ±zlarÄ± BakanÄ± Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iÅŸ adamÄ± Prens El-Velid bin Talal olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da prens, bakan ve iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
BugÃ¼n Suudi Arabistan'Ä±n yarÄ± resmi medya organlarÄ±ndan "Ukaz" gazetesinde yer alan haberde, Ã¼lkedeki "yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" Ã§erÃ§evesinde baÅŸkent Riyad'daki The Ritz-Carlton'da gÃ¶zaltÄ±nda tutulan aralarÄ±nda prens, bakan ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu yeni bir grubun, kendileriyle varÄ±lan uzlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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NATO, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nandÄ±.
Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan milyarder iÅŸ adamÄ± Prens Bin Talal serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
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