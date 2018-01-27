GÃ¼ncelleme: 20:03, 27 Ocak 2018 Cumartesi

NATO'dan Afganistan'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama





NATO, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Kabil'de gerÃ§ekleÅŸen barbarca saldÄ±rÄ± dehÅŸet verici. Bu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine ve tÃ¼m Afgan halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen Stoltenberg, NATO'nun terÃ¶rle mÃ¼cadelede Afganistan'Ä±n yanÄ±nda olduÄŸunu belirtti. Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 40 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 140 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

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