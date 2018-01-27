Yalova'da deniz suyu 10 metre Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yalova'nÄ±n Ã‡Ä±narcÄ±k ilÃ§esindeki sahilde meydana gelen gelgit nedeniyle deniz yaklaÅŸÄ±k 10 metre Ã§ekildi.
Deniz Ã§ekilmesi, Ã‡Ä±narcÄ±k ilÃ§esi TaÅŸliman Mahallesi sahil ÅŸeridinde gÃ¶zlemlendi. Deniz suyunun 10 Ã§ekilmesi sonucunda kayalÄ±klardaki yosunlar gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.
Ã‡Ä±narcÄ±k'taki liman bÃ¶lgesinde bazÄ± kayÄ±klar karaya oturdu. VatandaÅŸlar da merakla suyun Ã§ekildiÄŸi alanÄ± inceledi.
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Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule'de 11, Hamzabeyli'de 6 kilometre kuyruk oluÅŸturdu
Meteoroloji, buzlanma ve don olayÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlar ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin, dik ve eÄŸimli yamaÃ§lardaki Ã§Ä±ÄŸ tehlikesine karÅŸÄ± da doÄŸada yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kanlarÄ±n tedbirli olmasÄ±nÄ± istedi
Ã‡Ä±narcÄ±k ilÃ§esindeki sahilde denizin 10 metre Ã§ekildiÄŸi gÃ¶zlendi
Hatay'da sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan bir kiÅŸi tutuklandÄ±
Eski AYM BaÅŸkanÄ± HaÅŸim KÄ±lÄ±Ã§, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda oÄŸlu Fatih Samet KÄ±lÄ±Ã§ hakkÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan yakalama kararÄ±na iliÅŸkin sessizliÄŸini bozdu
KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, "Mersin LimanÄ±'nÄ± Samsun LimanÄ±'na kadar baÄŸlayacak olan bir hattÄ±n ilk adÄ±mÄ± olan Aksaray-UlukÄ±ÅŸla hÄ±zlÄ± tren demiryolu hattÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na aldÄ±k. UlukÄ±ÅŸla'dan Aksaray ve hÄ±zlÄ± tren doÄŸu-batÄ± gÃ¼zergahÄ±nÄ± Samsun'a kadar uzatacaÄŸÄ±z" dedi
MÃœSÄ°AD'Ä±n "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" programÄ±nda, 2000'li yÄ±llarda batÄ±daki ticaret ve ekonomik geliÅŸmelerin yavaÅŸ yavaÅŸ doÄŸuya kaydÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ä°stiklal SavaÅŸÄ±'nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip Alemdar Gemisi'nin, Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esine intikalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirildi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, kamuoyunda kurum tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karar gibi algÄ±lanan bu haberin Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kle ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TSK ve Ã–SO, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nÃ¼ terÃ¶r unsurlarÄ±ndan temizledi
BÃ¶lgedeki saÄŸanak ve YÄ±ldÄ±z DaÄŸlarÄ±'ndaki kar erimeleri sonucu yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt kat artarak kÄ±rmÄ±zÄ± alarm seviyesine ulaÅŸan Ergene Nehri'nin debisi, normale dÃ¶ndÃ¼.
Sivas'ta kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 188 kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.
CHP'li Oran, 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Sosyalist Enternasyonal BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden, "SE, Suriye'deki Yeni Ä°nsani Felaket Konusunda UyarÄ±yor" baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama nedeniyle istifa etti
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymon McMaster ile dÃ¼n gece telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede PYD/YPG'ye silah verilmeyeceÄŸi hususu teyit edildi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan, 2018'in ikinci "Yeditepe Huzur UygulamasÄ±" 39 ilÃ§ede 100 noktada bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesaplarÄ±ndan "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±"na iliÅŸkin 10 soruyu cevaplayan bilgi kartlarÄ± yayÄ±nladÄ±.