17:30, 27 Ocak 2018 Cumartesi

ABD, Rusya'nÄ±n Kuzey AkÄ±mÄ±'ndan rahatsÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Kuzey AkÄ±m-2 boru hattÄ± projesinin Rusya iÃ§in enerjiyi siyaset alanÄ±nda kullanabileceÄŸi yeni bir araÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Resmi ziyaret kapsamÄ±nda Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da bulunan Tillerson, Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jacek Czaputowicz ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Tillerson, VarÅŸova hÃ¼kÃ¼metinin NATO sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirdiÄŸini dile getirerek, Polonya'yÄ± ABD'nin "bÃ¼yÃ¼k ve demokratik mÃ¼ttefiki" olarak niteledi.

Rusyaâ€™dan Almanyaâ€™ya BaltÄ±k Denizi altÄ±ndan toplam 55 milyar metrekÃ¼p kapasiteli iki ayrÄ± deniz boru hattÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± kapsayan Kuzey AkÄ±m-2 boru hattÄ± projesinin Rusya iÃ§in enerjiyi siyaset alanÄ±nda kullanabileceÄŸi yeni bir araÃ§ olacaÄŸÄ± yorumunda bulunan Tillerson, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''VarÅŸova ve Washington'a gÃ¶re Kuzey AkÄ±m-2 projesi, Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini ve enerji istikrarÄ±nÄ± baltalÄ±yor. Bu proje, Rusya'ya enerji politikasÄ±nda yeni bir araÃ§ sunuyor. Ortak stratejik Ã§Ä±karÄ±mÄ±zdan dolayÄ± buna itiraz ediyoruz.''

Tillerson, Polonya'nÄ±n talep ettiÄŸi patriot hava ve fÃ¼ze savunma sistemi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bitirilmesinin beklendiÄŸini aktardÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, Polonya ziyareti kapsamÄ±nda BaÅŸbakan Mateusz Morawiecki ve Adalet ve Hukuk Partisi (PÄ°S) lideri Jaroslaw Kaczynski ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.