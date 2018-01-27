BM'den Soçi'ye katılma kararı

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacağı bildirildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 25-26 Ocak'ta gerçekleşen Suriye konulu özel toplantıya ilişkin Mistura'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i tümüyle bilgilendirdiğini belirtti.
Sözcü Dujarric, Moskova'nın "Soçi'nin sonucunun Cenevre'ye taşınacağı ve sürecin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde ilerleyeceği" konusunda taahhüdü üzerine, Guterres'in Rusya'dan gelen Ulusal Diyalog Kongresi'ne bir temsilci gönderilmesine ilişkin davetiyeyi kabul ettiğini bildirdi. Dujarric, bu kapsamda Guterres'in kongreye katılmak üzere Mistura'yı görevlendirdiğini aktardı.
Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin Soçi'deki kongrenin, 2012'de yayımlanan Cenevre Bildirisi ve 2254 kararın uygulanmasına dayanan BM çatısı altındaki Cenevre görüşmelerine önemli katkıda bulunacağına inancının tam olduğunu kaydetti.
Muhalifler Soçi'ye katılmama kararı almıştı
Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri, Soçi'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne de katılmayacaklarını duyurmuştu.
Viyana’da iki gün süren Suriye konulu özel toplantının ardından bugün basın toplantısı düzenleyen MYK Başkanı Hariri, Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'nin muhtemel sonuçlarını iki günlük toplantıda detaylarıyla ele aldıklarını belirterek, "MYK olarak Soçi'ye gitmeme kararı aldık." demişti.
"Halkımızdan son aylarda katılmamamız gerektiği yönünde yoğun yorumlar aldık." ifadesini kullanan Hariri, siyasi geçiş müzakerelerine Cenevre'de devam edeceklerini vurgulamıştı.
Bu arada, Viyana'daki toplantıların ardından açıklama yapan Mistura, Viyana'da 25-26 Ocak'ta düzenlenen toplantıdan elde edilenleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ileteceğini, BM'nin Soçi'de temsil edilip edilmeme kararını Guterres'in vereceğini belirtmişti.
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