ABD ve GÃ¼ney Kore'den Kuzey Kore'ye karÅŸÄ± birlik sÃ¶zÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis ve GÃ¼ney Kore Savunma BakanÄ± Song Young Moo, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§abalarÄ±na yÃ¶nelik olarak Pyongyang yÃ¶netimine karÅŸÄ± Ã¼lkelerin daha ileri seviyede bir ortak caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k oluÅŸturulmasÄ± konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.
Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Mattis ve Song'un dÃ¼n Hawaii'de bir araya gelmesinin ardÄ±ndan, GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bugÃ¼n bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "GÃ¼ney Kore-ABD ittifakÄ±nda bir boÅŸluk oluÅŸturmaya yÃ¶nelik herhangi bir Ã§abanÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan iki bakan, Kuzey Kore'nin tutumunu deÄŸiÅŸtirmesi ve nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere mÃ¼zakere masasÄ±na gelmesi iÃ§in birlikte yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rme kararÄ± aldÄ±." ifadelerine yer verildi.
Ä°ki bakanÄ±n, Kuzey Kore tehditlerine karÅŸÄ±, GÃ¼ney Kore ile ABD'nin ortak kabiliyetlerini gÃ¼Ã§lendirmeye devam etmesi gerektiÄŸi konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bildirildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "Ä°ki bakan, ayrÄ±ca Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik sÃ¼regelen diplomatik Ã§abalara askeri destek iÃ§in etkili ve gÃ¼venilir bir savunma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesine devam etme kararÄ± aldÄ±lar." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Song ve Mattis, Kuzey Kore'nin, 9-25 Åžubat'ta GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentinde dÃ¼zenlenecek 2018 KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lacak olmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±layarak, oyunlarÄ±n huzurlu ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir ortamda gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in destek sÃ¶zÃ¼ verdi.
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