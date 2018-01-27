Afganistan'daki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 95'e Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 95'e yÃ¼kseldi.
Emniyet yetkilileri, saldÄ±rÄ±nÄ±n, eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± ve Cumhuriyet Hastanesi yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±n yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 95'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n da 158 olduÄŸunu bildirdi.
BakanlÄ±k, ayrÄ±ca Ã¶lenlerin Ã§oÄŸunun sivil halk olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼ yardÄ±mcÄ±sÄ± Nasrat Rahimi, terÃ¶ristin, bomba yÃ¼klÃ¼ ambulansla saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini kaydetmiÅŸti.
Ãœst dÃ¼zey gÃ¼venlik kontrolleri yapÄ±lan bÃ¶lgede birÃ§ok Ã¼lkenin diplomatik temsilcilikleri bulunuyor.
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.
YaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce de Kabil'de Ä°nternational Oteline dÃ¼zenlenen silahlÄ± baskÄ±nda 14'u yabancÄ± 18 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
SaldÄ±rÄ±yÄ± Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlenmiÅŸti.
NATO, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nandÄ±.
Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±" kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan milyarder iÅŸ adamÄ± Prens Bin Talal serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 95'e, yaralÄ± sayÄ±sÄ± 158'e yÃ¼kseldi
Kuzey Kore tehditlerine karÅŸÄ±, GÃ¼ney Kore ile ABD'nin ortak kabiliyetlerini gÃ¼Ã§lendirmeye devam etmesi gerektiÄŸi konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson Polonya'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Kuzey AkÄ±m-2 Projesi Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini ve enerji istikrarÄ±nÄ± baltalÄ±yor" dedi
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Berdevil, "Ulusal birliÄŸin saÄŸlanmasÄ±, bizim iÃ§in bir taktik deÄŸil, Ä°srail'le mÃ¼cadelede tek seÃ§enek" dedi
Hollandaâ€™nÄ±n Lahey kentindeki Hollanda Azerbaycan TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge yÃ¶netimine karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadelede ÅŸehit dÃ¼ÅŸenler iÃ§in baÅŸkent LefkoÅŸa'da tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
Kilis kent merkezine yÃ¶nelik roketli saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 2 kiÅŸi yaralandÄ±
Nijerya'da Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yapÄ±lan operasyonda 7 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu MÃ¼zakere YÃ¼ksek Komitesi BaÅŸkanÄ± Hariri, "MYK olarak SoÃ§i'ye (Ulusal Diyalog Kongresi'ne katÄ±lmak iÃ§in) gitmemeye kararÄ± verdik" dedi
Ä°sveÃ§ giyim markasÄ± tepkiler Ã¼zerine Ã¶zÃ¼r dileyerek Ã§oraplarÄ± toplattÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan eski SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Cinina, evinin yakÄ±nÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Kabil'de dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 40 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 140 kiÅŸi yaralandÄ±
Hindistan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu kazada 13 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Pasifik'teki ada Ã¼lkesi Kiribati aÃ§Ä±klarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸinin bulunduÄŸu bir feribotun kaybolduÄŸu bildirildi.