17:50, 27 Ocak 2018 Cumartesi

Afganistan'daki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 95'e Ã§Ä±ktÄ±





Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 95'e, yaralÄ± sayÄ±sÄ± 158'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 95'e yÃ¼kseldi. Emniyet yetkilileri, saldÄ±rÄ±nÄ±n, eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± ve Cumhuriyet Hastanesi yakÄ±nÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bombalÄ± saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±n yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 95'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n da 158 olduÄŸunu bildirdi. BakanlÄ±k, ayrÄ±ca Ã¶lenlerin Ã§oÄŸunun sivil halk olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼ yardÄ±mcÄ±sÄ± Nasrat Rahimi, terÃ¶ristin, bomba yÃ¼klÃ¼ ambulansla saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini kaydetmiÅŸti. Ãœst dÃ¼zey gÃ¼venlik kontrolleri yapÄ±lan bÃ¶lgede birÃ§ok Ã¼lkenin diplomatik temsilcilikleri bulunuyor. Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±. YaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce de Kabil'de Ä°nternational Oteline dÃ¼zenlenen silahlÄ± baskÄ±nda 14'u yabancÄ± 18 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±yÄ± Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlenmiÅŸti.

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