OÄŸlu iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan HaÅŸim KÄ±lÄ±Ã§'tan ilk aÃ§Ä±klama

Eski Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ±Â HaÅŸimÂ KÄ±lÄ±Ã§, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaÂ oÄŸlu Fatih SametÂ KÄ±lÄ±Ã§Â hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "OÄŸlumun, FETÃ– isimli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle hiÃ§bir zaman uzaktan, yakÄ±ndan bir ilgisi olmamÄ±ÅŸtÄ±r.Â Fatih Samet hakkÄ±ndaki ByLock veya herhangi bir ÅŸekilde bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle irtibatlÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± kabul etmemiz kesinlikle mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.Â
KÄ±lÄ±Ã§, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla oÄŸlu Fatih SametÂ KÄ±lÄ±Ã§Â hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± ve bunun bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer almasÄ± nedeniyle aÃ§Ä±klama yapmaya gerek gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.
OÄŸlunun, FETÃ– isimli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle hiÃ§bir zaman uzaktan, yakÄ±ndan bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanÂ KÄ±lÄ±Ã§, "Fatih Samet hakkÄ±ndaki ByLock veya herhangi bir ÅŸekilde bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle irtibatlÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± kabul etmemiz kesinlikle mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.Â Kendisinin Ã§evresi ve sosyal hayatÄ± birlikte deÄŸerlendirildiÄŸinde, adÄ± geÃ§en Ã¶rgÃ¼tle iliÅŸki kurulabilmesinin imkansÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
OÄŸlu Fatih SametÂ KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n, 12 yÄ±ldÄ±r yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendi kurduÄŸu iÅŸleriyle ilgilendiÄŸini,Â yurda aralÄ±klarla gelip gittiÄŸini bildirenÂ KÄ±lÄ±Ã§, "SoruÅŸturmanÄ±n gizliliÄŸi nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basÄ±n organlarÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± biÃ§imde yer almasÄ± oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve Ã¼zÃ¼cÃ¼dÃ¼r." ifadelerine yer verdi.Â
HaÅŸimÂ KÄ±lÄ±Ã§,Â 42 yÄ±llÄ±k devlete hizmet hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Anayasa Mahkemesinde geÃ§irdiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"GÃ¶rev sÃ¼rem iÃ§inde, FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Balyoz, Ergenekon ve buna benzer davalarla kurduÄŸu kumpaslarÄ±, bireysel baÅŸvuru kararlarÄ±yla tespit ederek etkisiz hale getiren Anayasa Mahkemesinin baÅŸkanÄ± olarak oÄŸluma yapÄ±lan bu suÃ§lama, beni ve ailemi derinden Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Åžerefimle devletime hizmet ederek koruduÄŸum ismimi, hiÃ§ kimsenin kirletmesine asla izin vermeyeceÄŸimi kamuoyuna Ã¶nemle duyururum."
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule'de 11, Hamzabeyli'de 6 kilometre kuyruk oluÅŸturdu
Meteoroloji, buzlanma ve don olayÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlar ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin, dik ve eÄŸimli yamaÃ§lardaki Ã§Ä±ÄŸ tehlikesine karÅŸÄ± da doÄŸada yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kanlarÄ±n tedbirli olmasÄ±nÄ± istedi
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Hatay'da sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapan bir kiÅŸi tutuklandÄ±
Eski AYM BaÅŸkanÄ± HaÅŸim KÄ±lÄ±Ã§, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda oÄŸlu Fatih Samet KÄ±lÄ±Ã§ hakkÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan yakalama kararÄ±na iliÅŸkin sessizliÄŸini bozdu
KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, "Mersin LimanÄ±'nÄ± Samsun LimanÄ±'na kadar baÄŸlayacak olan bir hattÄ±n ilk adÄ±mÄ± olan Aksaray-UlukÄ±ÅŸla hÄ±zlÄ± tren demiryolu hattÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m programÄ±na aldÄ±k. UlukÄ±ÅŸla'dan Aksaray ve hÄ±zlÄ± tren doÄŸu-batÄ± gÃ¼zergahÄ±nÄ± Samsun'a kadar uzatacaÄŸÄ±z" dedi
MÃœSÄ°AD'Ä±n "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" programÄ±nda, 2000'li yÄ±llarda batÄ±daki ticaret ve ekonomik geliÅŸmelerin yavaÅŸ yavaÅŸ doÄŸuya kaydÄ±ÄŸÄ± belirtildi
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