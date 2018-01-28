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20:46, 28 Ocak 2018 Pazar
Latin Amerika
Güncelleme: 09:58, 28 Ocak 2018 Pazar

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Kolombiya'da FARC'ın seçim çalışmaları başladı
Kolombiya'da FARC'ın seçim çalışmaları başladı

Kolombiya'da hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan FARC'ın devlet başkanlığına aday olan eski lideri Londono, seçim kampanyasını başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya'da hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devlet başkanlığına aday olan eski lideri Rodrigo Londono, seçim kampanyasına başladı.

Kolombiya'da 27 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi siyaset arenası hareketlenmeye devam ederken, ülkenin en yeni siyasi partisi Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) de seçim kampanyasını başkent Bogota'da düzenlediği mitingle başlattı.

Silahlara veda ederek meşru zemine ve siyasete geçiş yapan FARC'ın, Bogota'nın güneyindeki Ciudad Bolivar semtinde düzenlediği ve çok sayıda gazetecinin takip ettiği mitinge başta eski  örgüt üyeleri ve aileleri olmak üzere bölgede yaşayanlar ilgi gösterdi.

FARC'ın Devlet Başkan Adayı Rodrigo Londono, cezaevindeki FARC mensuplarının halen tahliye edilmediklerini hatırlatırken, partinin 37 üyesinin son dönemde düzenlenen suikastlerle öldürülmesini kınayarak sözlerine başladı.

"Açlık varsa barış olmaz. Bu yüzden açlıkla mücadele edeceğiz." diyen Londono, başkan seçilmesi halinde ülkeyi "yeni Kolombiya’ya" taşıyacak bir geçiş hükümeti oluşturacağını belirtti.

Örgütün hükümetle yürüttüğü barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi ve FARC’ın Senato Adayı Ivan Marquez ise kimseye muhalefet olmadıklarını vurgulayarak, "Ülkenin geleceği biziz. İlgilendiğimiz şey Kolombiya’yı içinde bulunduğu selamet ve fakirlikten çıkarmak." ifadelerini kullandı.

FARC’ın devlet başkan yardımcısı adayı Imelda Daza da, "Kolombiya halkına ülkenin tarihini yeniden yazmaya başlıyoruz demek için buradayız. Kolombiya’yı gerçek bir demokrasiye dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

ÖRGÜTÜN SİLAHSIZLANDIRILMASI VE SİYASİ SÜRECİ

Devlet Başkanı Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono arasında başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart 2017'de geçilmişti. 

FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kuruluş, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu.

Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Bu arada FARC, 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Örgüt, FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Toplumun Alternatif Demokratik Gücü) ismini almıştı.

FARC, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimler için liderleri Londono'nun devlet başkanı adayı olduğunu açıklamıştı.



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