Roma’da, Fetih Hareketi’nin 53. kuruluş yıl dönümü kutlaması

Filistin’in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Dr. Mai Alkaila, Fetih Hareketi'nin 53. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "O zamandan şu ana kadar, Filistin halkı kendi hakları için mücadele ediyor ve bunu şiddete başvurmadan, barışçıl şekilde, müzakereler yoluyla yapıyor. Bunun sonucunda da artık 1967 sınırları çerçevesinde, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletinin kurularak iki devletli çözüme ulaşılması gerekiyor." dedi.
İtalya’nın başkenti Roma’da, Fetih Hareketi’nin 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Roma’da yaşayan çok sayıda Filistinli ve İtalyanın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, Filistin’in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Dr. Mai Alkaila ve El Fetih’in İtalya Genel Sekreteri Bassam Saleh birer konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Filistinli çocuklar ise ünlü Filistinli şair Mahmut Derviş’in şiirlerini okudu.
Etkinlikte değerlendirmede bulunan Alkaila, bugünün "Filistin direnişinin doğuşunu" temsil etmesi bakımından çok önemli olduğunu söyledi.
Alkaila, "O zamandan şu ana kadar, Filistin halkı kendi hakları için mücadele ediyor ve bunu şiddete başvurmadan, barışçıl şekilde, müzakereler yoluyla yapıyor. Bunun sonucunda da artık 1967 sınırları çerçevesinde, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir Filistin devletinin kurularak iki devletli çözüme ulaşılması gerekiyor." diye konuştu.
Özellikle son yıllarda hem Avrupa'da hem de dünyada Filistin'i tanıyan ülke sayısının arttığının hatırlatılması üzerine Alkaila, Filistin devletini tanımayan ülkelerin de bir an önce yasal tanıma süreciyle ilgili harekete geçmesi yönündeki temennisini dile getirdi.
Büyükelçi Alkaila, "Filistin devletinin tanınması, bizi barışa bir adım daha yaklaştırır. Çünkü bu sayede iki devletli çözüm desteklenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına da değinen Alkaila, ABD'nin bir an önce bu tutumdan vazgeçmesini beklediklerini aktardı.
Alkaila, "ABD'nin bu tutumu, hem Filistin halkı hem de barış süreci için adaletsiz bir tutum. Dolayısıyla böyle bir ortamda, Avrupa'nın proaktif bir yaklaşımla öne çıkarak barış sürecinde arabuluculuk rolünü üstlenebileceğini düşünüyoruz. Tabii Trump Kudüs ile ilgili kararından vazgeçerse ve uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına saygı duyarsa, ABD'ye de kapımız açık olur." dedi.
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İtalya’nın başkenti Roma’da, Fetih Hareketi’nin 53. kuruluş yıl dönümü, ülkede yaşayan çok sayıda Filistinli ve İtalyanın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikle kutlandı
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