İspanya Anayasa Mahkemesi'nden Puigdemont kararı

İspanya Anayasa Mahkemesi, eski Katalonya Özerk Yönetimi Carles Puigdemont'un eski görevine dönebilmek için yemin töreni oturumuna şahsen katılması gerektiğine hükmetti.
İspanya Anayasa Mahkemesi, merkezi hükümetin başvurusu üzerine, firari Puigdemont'un adaylığını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Yaklaşık 8 saat süren değerlendirmenin ardından mahkeme, oy birliğiyle Puigdemont'un yemin törenine şahsen katılmadığı sürece başkan olamayacağına ve oturumda bulunmak için de mahkemeden izin alması gerektiğine karar verdi.
İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un başkanlık adaylığının engellemesine ilişkin başvurunun gündeme alınıp alınmaması konusundaki kararın ise tüm taraflar dinlendikten sonra verileceği açıklandı.
Puigdemont, kararın açıklanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi bile İspanyol hükümetinin istediği yasal dolandırıcılığı reddetti." dedi. Başbakan Mariano Rajoy'u kasteden Puigdemont, "siyaseti düzeltemeyen kişinin istifa etmesi gerektiğini" savundu.
Tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanan Puigdemont, tutuklamadan kaçmak için görüntülü bağlanarak toplantılara katılabileceğini ve oyunu da vekalet vererek kullanabileceğini savunuyordu.
27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla beraber Belçika'ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.
Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.
Perşembe günü hükümetin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Danıştay, Madrid'in beklentisinin aksine Puigdemont'un başkan olmasını engelleyecek bir durum bulunmadığı yönünde görüş bildirmişti.
Buna rağmen hükümet, Puigdemont'un yeniden seçilmesini önlemek için Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti.
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesindeki sınır kapısı binasına, PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları asıldı.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri, soğuk havaya rağmen ülkenin birçok şehrinde protesto edildi
Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Arakanlı Müslümanlar konusunda yaşanan krizin son bulması adına ülkesinin desteğinin devam edeceğini söyledi
Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, "Suriye'nin güvenliğini ve birliğini önemseyen tek ülke Türkiye." dedi.
Makedonya'danın batısında bulunan Kırçova kentindeki bir lisede Türk öğrencilerin eğitimi boykot etmesi ülkede defalarca dile getirilen Türkçe eğitim sorununu bir kez daha gündeme getirdi
İsveçli mobilya devi IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti
İşgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinde dün, Hindistan askerlerinin protestoculara açtığı ateşle 2 sivili katletmesinin ardından yapılan grev çağrısı nedeniyle dükkanlar ve iş yerleri kapandı
Köln'ün Eberplatz semtinde bir araya gelip yürüyüşe geçen PKK yandaşlarının, Öcalan'ın posterleri ile örgüt paçavralarını açması üzerine polis gruba müdahale etti
Taiz'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 8 asker ile 18 Husi öldü
Çekya'da, Müslüman ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle bilinen mevcut Cumhurbaşkanı Zeman, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52’sini alarak ikinci kez seçildi.
Eski Genelkurmay Başkanı Anan'ın askeri bir hapishanede tutulduğu ileri sürüldü.
Astana'daki Türk Kütüphanesi, bünyesinde bulundurduğu 50 binden fazla nadir kitap ve el yazılarıyla Türkologların araştırmalarına kaynak desteği veriyor.
İran'da DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen silahlı grupla çıkan çatışmada 3 devrim muhafızı hayatını kaybetti
Yüksek Mahkeme, Puigdemont'un yemin törenine şahsen katılmadığı sürece başkan olamayacağına ve oturumda bulunmak için de mahkemeden izin alması gerektiğine karar verdi.
İtalya’nın başkenti Roma’da, Fetih Hareketi’nin 53. kuruluş yıl dönümü, ülkede yaşayan çok sayıda Filistinli ve İtalyanın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikle kutlandı
Kolombiya'da hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan FARC'ın devlet başkanlığına aday olan eski lideri Londono, seçim kampanyasını başlattı