TürkAkım'da yolun yarısı geçildi

Türkiye'den bir grup basın mensubu, projeyi finanse eden ve işletmecisi olacak Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un davetlisi olarak TürkAkım'ı besleyecek ana sahalardan biri olan ve "Rusya'nın doğalgaz başkenti" diye nitelendirilen Novi Urengoy'a geldi. Buradaki doğalgaz üretim sahaları ve sondaj kuyularına yapılan ziyaretler sonrasında, şirket yetkilileri proje ve bölgeye ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre, TürkAkım'ın yılda 15,75 milyar metreküp Rus gazını Türkiye'ye taşıyacak 930 kilometrelik birinci hattının deniz kısmındaki 530 kilometresi inşa edildi. Böylece Türkiye’nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak ilk hattın yapımında yarı yol geçildi.
Bu hat üzerinden gaz arzının 2019'da başlaması planlanırken, TürkAkım'ın Avrupa'ya yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak ikinci hattının ise Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölgesi sınırına kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bölümü döşendi.
Rusya'nın Anapa kıyısından Kıyıköy'e kadar uzanacak birinci hat, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) inşa edeceği boru hattı ile Lüleburgaz'a getirilecek.
Avrupa'nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise BOTAŞ ve Gazprom'un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek ve bu hat İpsala üzerinden Avrupa'ya gidecek. TürkAkım'ın ikinci hattının izleyeceği güzergah henüz netleşmedi.
Halihazırda Ukrayna üzerinden Türkiye'ye Rus gazını taşıyan Batı Hattı'nı ikame edecek TürkAkım'ın, transit riski olmadan taşıma yapılacağı için Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğine önemli bir katkı sunması öngörülüyor.
Gazprom'un yüzde 100 iştiraki olan South Stream şirketi tarafından inşa edilen TürkAkım'ın finansmanı Gazprom tarafından sağlanıyor.
Şirket yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı 2012'den sonra giderek artmaya başladı. Geçen yıl Avrupa'ya 190 milyar metreküp gaz ihraç eden Gazprom'un son 25 yıldaki en önemli müşterisi Avrupa oldu.
Avrupa'ya gaz sevkiyatını güvenli bir şekilde sürdürmek için iki yeni doğalgaz boru hattı inşa ettiklerini dile getiren şirket yetkilileri, bunlardan birinin TürkAkım, diğerinin ise 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım 2 olduğunu ifade etti.
TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında alınan Burseya Dağı'na Türk ve ÖSO bayrakları açtı
Kardak krizinin 22'inci yılı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının devriye faaliyetleri gün boyu devam etti.
İçişleri Bakanlığı, "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdiği, suçu ve suçluyu övdüğü, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçeleriyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin'de destan yazıyorlar" dedi
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Mardin'de FETÖ/PDY'nin "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, Papa Franciscus’un davetlisi olarak Vatikan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kınık, sohbet etme imkanı bulduğu Papa Franciscus’a Osmanlı saati hediye etti.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da, Zeytin Dalı Harekatı açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Komutanla görüştüm, 'İnşallah, biraz sonra Burseya tepesini düşüreceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.
Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Kardak'a yaklaştırılmadı
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bundan sonra Türkiye sözle beraber icraata bakacak. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, geçen yıl 52 bin 41 tesiste çevre denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 681 işletmeye 165 milyon 98 bin 189 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
TürkAkım projesinin Türkiye'ye yılda 15,75 milyar metreküp Rus gazı taşıyacak 930 kilometre uzunluğundaki birinci hattının açık deniz kısmındaki 530 kilometrelik bölümünün inşa edilmesiyle projede yarı yol geçildi.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında Burseya Dağı'nda yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi
Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 11, Hamzabeyli'de 6 kilometre kuyruk oluşturdu
Meteoroloji, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar ve sürücülerin, dik ve eğimli yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı da doğada yürüyüşe çıkanların tedbirli olmasını istedi