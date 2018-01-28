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20:46, 28 Ocak 2018 Pazar
Orta Asya
Güncelleme: 11:29, 28 Ocak 2018 Pazar

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Astana'daki Türk Kütüphanesi Türkologların gözdesi
Astana'daki Türk Kütüphanesi Türkologların gözdesi

Astana'daki Türk Kütüphanesi, bünyesinde bulundurduğu 50 binden fazla nadir kitap ve el yazılarıyla Türkologların araştırmalarına kaynak desteği veriyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Türk Kütüphanesi, Türk dünyasından tanınmış  Türkologların nadir çalışmalarının içinde bulunduğu 50 bine yakın kitap ve el yazmalarıyla yerli ve yabancı Türkoloji uzmanlarının ve öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Barış ve Uyum Sarayı'nda yer alan ve Uluslararası Türk Akademisine (UTA) ait Türk Kütüphanesinde, Iştvan Kongur Mandoki, Abduveli Kaydar, Abjan Kurışjanulı, Zeki Velidi Togan ve diğer bilinen Türkologların çalışmalarının da aralarında bulunduğu binlerce kitap ve el yazmalarının kopyaları bulunuyor.

Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencisi Saltanat Joldanova, ayda birkaç kere kütüphaneye geliyor ve Türkoloji alanında terminoloji çalışmaları yapıyor.

Joldanova, yaptığı açıklamada, tez çalışmaları için başka kütüphanede bulunmayan kaynakları burada bulduğuna işaret ederek, "Türk-Kazak terminolojisi üzerine tez çalışması yapıyorum. Gerekli bilgileri buradan bulabiliyorum." dedi.

Gelecekte bu tez üzerine bir terminoloji kitabı hazırlamayı hedeflediğini dile getiren Joldanova, "Kitabın sadece Kazakistan ve Türkiye’de değil tüm Türk cumhuriyetlerinde kullanılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Avrasya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Yabancı Filoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Feruza Serikova da Türk Kütüphanesini arkadaşlarından duyarak geldiğini belirterek, "Dede Korkut destanındaki Türk halklarının gelenek ve görenekleri" konulu bitirme tezi üzerinde çalışıyorum. Kütüphanedeki kitaplar çok yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ TÜRKOLOJİ'NİN UZMANLAŞTIRLMIŞ KÜTÜPHANESİNİ OLUŞTURMAKTI"

Kütüphane sorumlusu Akedil Toyşanulı, kütüphanenin 2010 yılında Kazakistan Bilimsel Kütüphanesinden verilen bin 421 kitap ve Türkiye’nin verdiği 843 kitapla açıldığına dikkati çekerek, şu an kitap sayısının 50 bine yaklaştığını aktardı.

"Kütüphaneyi açma amacımız Türkoloji’nin uzmanlaştırılmış kütüphanesini oluşturmaktı." diyen Toyşanulı, kitapları toplamak için Türkoloji alanında araştırma yapan bilim adamlarıyla doğrudan ilişki kurduklarını anlattı.

"MANDOKİ'NİN YAZILARI GÖRMEK İÇİN MACARİSTAN'DAN BİLİM ADAMLARI GELİYOR"

Toyşanulı, kütüphane imkanlarından Astana’daki üniversitelerden Türkoloji fakülteleri öğrencilerinin yararlandığına işaret ederek, "Türkoloji uzmanları da geliyor. Ayrıca kütüphanemize Macaristan'dan bilim adamları Mandoki’nin kitaplarını ve el yazılarını görmek için geliyorlar. Çünkü onlar, kitapları Mandoki’nin evindeyken görme fırsatı bulamamışlar." ifadelerini kullandı.

Toyşanulı, kütüphanenin gençlerin Türk dünyası tarihini öğrenmesi için büyük katkı sağladığına dikkati çekerek, "Gençlerimizin yazıları öğrenerek, onlarla tanışarak Türkoloji alanında yeni açılışlar yapacağını umut ediyorum." dedi.



İlgili Konular Astana Kazakistan
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