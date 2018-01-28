Güncelleme: 11:38, 28 Ocak 2018 Pazar

Çevreyi kirleten tesislere 165 milyon lira ceza

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2017'nin çevre denetim rakamları ve verilen cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılmış olan yönetmelikler kapsamında "hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz, gürültü, ÇED kararları ve izin-lisans" konularında, bakanlık merkez teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri tarafından düzenli denetimler yapıldığını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"2017 yılında 52 bin 41 tesiste planlı, ani ve şikayet üzerine çevre denetimi yapıldı. Bu denetimler sonucunda çevre kirliliği oluşturan 324 işletmenin faaliyeti durduruldu. Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren ve kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 681 işletmeye 165 milyon 98 bin 189 lira idari para cezası uygulandı."

17 BİN 385 ARACA EGZOZ DENETİMİ

Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla da geçen yıl 17 bin 385 araca egzoz denetimi yapıldığına dikkati çeken Özhaseki egzoz denetiminde sınır değerlerini aşan araç sahiplerine 482 bin 875 lira idari para cezası verildiğini ifade etti.

Bakanlık olarak ısınmadan kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla da düzenli olarak denetimler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, bu kapsamda 2017'de 6 bin 491 denetim yapıldığını anlattı.

Bu denetimler kapsamında 8 milyon 852 bin 214 ton katı yakıtın denetlendiğine işaret eden Özhaseki, bu konuda da 76 bin 458 lira para cezası verdiklerini belirtti.

Özhaseki, 2017'de olduğu gibi 2018'de de çevre denetimlerinin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini kaydetti.