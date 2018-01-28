Mısır'da Eski Genelkurmay Başkanı Anan için 'hapis' iddiası

Mısır'da Mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladıktan birkaç gün sonra gözaltına alınan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın askeri bir hapishanede tutulduğu iddia edildi.
Anan'ın, gözaltına alındığı 23 Ocak'tan bu yana nerede olduğuyla ilgili ilk defa bilgi paylaşıldı.
Anan'ın avukatı Nasır Emin, yaptığı açıklamada, Anan'ı, Huckstep bölgesinde (Kahire'nin doğusundaki askeri kompleks) orduya ait bir askeri hapishanede ziyaret ettiğini söyledi.
Mısır ordusundan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Mısır ordusu 23 Ocak Salı günü, Sami Anan hakkında, cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ile ilgili işlediği yasal usulsüzlüklerden dolayı soruşturma başlatılacağını duyurmuş ve Anan sorguya çağrılmıştı. Eski Genelkurmay Başkanının Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü Mahmud Rifat da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Anan'ın gözaltına alındığını" duyurmuştu.
Mısır'daki Ulusal Seçim Komisyonu da soruşturma açılması kararının hemen ardından Anan'ın adını seçmen listesinden çıkarmıştı.
Hüsnü Mübarek döneminin Genelkurmay Başkanı Sami Anan, 19 Ocak Cuma gecesi internetten yayımladığı görüntülü mesajda, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.
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