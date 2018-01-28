Güncelleme: 11:57, 28 Ocak 2018 Pazar

Bozdağ'dan ABD'ye: Bundan sonra Türkiye sözle beraber icraata bakacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti." ifadelerini kullanan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir."

"MÜNBİÇ DE FIRAT'IN DOĞUSU DA BUNLARDAN TEMİZLENECEK"

Bozdağ, "ABD'li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek." dedi.

"ZEYTİN DALI OPERASYONU'NUN HEDEFİ SURİYE'DE TOPRAK KAZANMAK DEĞİL"

Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinin Suriye'de toprak kazanmak olmadığını kaydeden Bozdağ, "Çünkü bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Bu harekatın hedefi, bölgeyi terörden arındırmak, güvenli hale getirmektir. Bu harekat Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, siyasi birliğine ve Suriye devletine saygı içerisinde icra edilmektedir ve öyle icra edilecektir." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "CHP'lilerin yaptığı, PKK'nın 'ÖSO'yu itibarsızlaştırma, DEAŞ gibi gösterme' çabalarının anamuhalefet tarafından dillendirilmesinden başka bir şey değildir. Bu ağız, terör örgütü ağzıdır."