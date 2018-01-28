Güncelleme: 12:38, 28 Ocak 2018 Pazar

Yemen'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler çatıştı: 26 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'in Taiz kentinde yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 8 asker ile 18 Husinin öldüğü bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçleri destekli yönetim yanlısı güçler, Taiz'de Husiler ile çatışmalarında 8 asker hayatını kaybetti, 18 militan ölü olarak ele geçirildi.

Askeri birliklerin, Taiz'e düzenlediği operasyonda kentin batısında yer alan Ed-Dar köyü, Yasin Tepesi ve El-Karn bölgesi ile doğusunda yer alan Ebar, Es-Sarmin, El-Ceyrat, Eşab, El-Kerifat ve Ez-Zeylai bölgelerinde kontrolü sağladığı kaydedildi.

Bu arada, Yemen ordusuna ait "26 September Net" internet sitesinde yer alan haberde, hükümet yanlısı güçler, ülkenin kuzeyinde Husilerin kalesi konumundaki Sada ilinin Ketaf ve El-Bak'a ilçelerindeki bazı dağlık bölgeleri ve mevzileri ele geçirdiği kaydedildi.

Yemen'de meşru hükümete bağlı güçler, üç yıldır Husilerin kuşatması altındaki Taiz'in kent merkezine geniş kapsamlı operasyon başlatmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.