Güncelleme: 12:57, 28 Ocak 2018 Pazar

Yunanistan Savunma Bakanı, Kardak'a yaklaşamadan evine döndü





Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Kardak'a yaklaştırılmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İçişleri Bakanlığından, Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kardak'a yaklaştırılmadığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, çelenk atmak üzere Yunan hücumbotu ile geldiği Kardak'a, Sahil Güvenlik ekiplerince yaklaştırılmadığı ifade edildi. Açıklamada, Yunan heyetinin, yapılan ikaz üzerine herhangi bir gerginlik yaşanmadan Türk karasularını terk ettiği belirtildi. "SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞIMIZ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." dedi.

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