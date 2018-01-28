Güncelleme: 13:18, 28 Ocak 2018 Pazar

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşüne polis müdahalesi





Köln'ün Eberplatz semtinde bir araya gelip yürüyüşe geçen PKK yandaşlarının, Öcalan'ın posterleri ile örgüt paçavralarını açması üzerine polis gruba müdahale etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın Köln kentinde sokağa çıkan PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşü, polis tarafından yasa dışı ilan edilerek durduruldu Polis ülkede yasaklı posterlerin indirilmemesi durumunda yürüyüşe izin vermeyeceği konusunda anons yaparak uyarıda bulundu. Bu uyarı üzerine gruptan bazı kişiler polise şişe ve bayrak sopası atarak taşkınlık yaptı. Polis taşkınlık yapanlardan bazılarını kelepçeleyerek gözaltına alırken, terörist başının posterini taşıyan bazı kişilerin ise kimlik ve fotoğraflarını çekip kayıt altına alarak bu kişileri serbest bıraktı. Çevik kuvvet polisleri bir saati aşkın beklemenin ardından örgüt yandaşlarının yasaklı posterleri indirmemesi üzerine grubu çembere aldı. TOMA'larla güvenlik önlemi alan polis, gruba yaptığı anons ile "Yürüyüşün yasa dışı bir hal aldığını, bu yüzden grubun sakince dağılmasını, aksi takdirde güç kullanarak dağıtacağını" ilan etti. Bu kararın üzerine örgüt yandaşları polis kontrolünde küçük gruplar halinde dağıldı.

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