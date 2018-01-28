Güncelleme: 13:37, 28 Ocak 2018 Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burseya tepesi düşmek üzere

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da partisinin 6. Olağan il kongresinde konuştu.

Erdoğan, "Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İL KONGRESİ ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da AK Parti İl Kongresi öncesinde, salon dışındaki vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Afrin harekatına ilişkin olarak, "Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, '484' dedi. 'İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz' dedi" diye konuştu. Erdoğan, "Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere 20 şehidimiz var" dedi.