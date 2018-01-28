Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burseya tepesi düşmek üzere

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da partisinin 6. Olağan il kongresinde konuştu.
Erdoğan, "Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da AK Parti İl Kongresi öncesinde, salon dışındaki vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Afrin harekatına ilişkin olarak, "Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, '484' dedi. 'İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz' dedi" diye konuştu. Erdoğan, "Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere 20 şehidimiz var" dedi.
TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında alınan Burseya Dağı'na Türk ve ÖSO bayrakları açtı
Kardak krizinin 22'inci yılı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının devriye faaliyetleri gün boyu devam etti.
İçişleri Bakanlığı, "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdiği, suçu ve suçluyu övdüğü, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçeleriyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin'de destan yazıyorlar" dedi
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Mardin'de FETÖ/PDY'nin "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Türk Kızılayı Genel Başkanı ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, Papa Franciscus’un davetlisi olarak Vatikan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kınık, sohbet etme imkanı bulduğu Papa Franciscus’a Osmanlı saati hediye etti.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da, Zeytin Dalı Harekatı açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Komutanla görüştüm, 'İnşallah, biraz sonra Burseya tepesini düşüreceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.
Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Kardak'a yaklaştırılmadı
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bundan sonra Türkiye sözle beraber icraata bakacak. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, geçen yıl 52 bin 41 tesiste çevre denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 681 işletmeye 165 milyon 98 bin 189 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.
TürkAkım projesinin Türkiye'ye yılda 15,75 milyar metreküp Rus gazı taşıyacak 930 kilometre uzunluğundaki birinci hattının açık deniz kısmındaki 530 kilometrelik bölümünün inşa edilmesiyle projede yarı yol geçildi.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında Burseya Dağı'nda yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi
Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 11, Hamzabeyli'de 6 kilometre kuyruk oluşturdu
Meteoroloji, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar ve sürücülerin, dik ve eğimli yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı da doğada yürüyüşe çıkanların tedbirli olmasını istedi