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20:47, 28 Ocak 2018 Pazar
Asya
Güncelleme: 13:56, 28 Ocak 2018 Pazar

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Keşmir'de iş yerleri kepenk indirdi
Keşmir'de iş yerleri kepenk indirdi
Foto: Arşiv

İşgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinde dün, Hindistan askerlerinin protestoculara açtığı ateşle 2 sivili katletmesinin ardından yapılan grev çağrısı nedeniyle dükkanlar ve iş yerleri kapandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinde, dün, Hindistan askerlerinin protestoculara açtığı ateşle 2 sivilin ölmesinin ardından yapılan grev çağrısı nedeniyle dükkanlar ve iş yerleri kapandğı bildirildi.

Bağımsızlık yanlısı Keşmirliler, sivillerin ölümünün ardından bir günlük grev çağrısında bulundu.

Grev nedeniyle dükkanların ve iş yerlerinin kapatıldığı bölgede, emniyet güçleri, olası protestolara karşı güvenlik önlemi aldı, caddelerde devriye gezdi.

Yetkililer, Srinagar'ın eski mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Grev öncesinde bazı grupların sosyal medya aracılığıyla organize olmalarını engellemek için bölgenin güney kesimlerinde internet bağlantısını kesen yetkililer, diğer kesimlerde de internet hızını düşürdü.

Eyaletin bazı bölgelerinde grev nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Cammu Keşmir eyalet polisi, Hint askerlerin, Shopian köyünden geçen askeri konvoya taş attığı ileri sürülen protestoculara ateş açtığını belirtmişti. Açılan ateşle 2 gencin öldüğünü ifade eden polis yetkilileri, biri ağır birçok kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Köylüler ise yaralanan kişi sayısının 9 olduğunu söylemişti. Olayın duyulmasının ardından yüzlerce kişi Hindistan karşıtı ve bağımsızlık yanlısı sloganlar atarak sokaklara çıkmıştı.

CAMMU KEŞMİR

Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de şimdiye kadar 70 bine yakın kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.



İlgili Konular cammu keşmir hindistan
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