Güncelleme: 14:19, 28 Ocak 2018 Pazar

Afrin'deki harekatta son dakika... Stratejik Burseya Dağı ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi.

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den sabah saatlerinde PYD/PKK işgalindeki Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

PYD/PKK, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

TOPLAM 18 NOKTA KURTARILDI

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.