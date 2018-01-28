Güncelleme: 15:18, 28 Ocak 2018 Pazar

IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad öldü





İsveçli mobilya devi IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ingvar Kamprad'ın Smaland bölgesinde bulunan evinde hayatını kaybettiği duyuruldu. Smaland bölgesinde 1926 yılında doğan Ingvar Kamprad, 1943 yılında ilk IKEA mobilya mağazasını açmıştı. Kamprad, dünyanın dört bir tarafındaki yüzlerce mobilya mağazası ve 41 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında gösteriliyordu.

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