Makedonya'da Türkçe eğitim sorunları devam ediyor

Yıllardır eğitimci ve idari şartların yetersizliğinden yakınan Makedonyalı Türkler, bu kez Kırçova’daki Mirko Milevski Belediye Lisesi'nde Türkçe eğitim gören öğrencilere imkanların sağlanamaması nedeniyle şikayetçi oldu.
Ülkede eğitimde ikinci yarı yılının 22 Ocak'ta başlamasıyla öğretmenlerin eksik maaş almaya devam etmesi ve ulaşım sorunlarının çözülmemesi üzerine ailelerinin de desteğini arkasına alan öğrenciler eğitimi boykot etmeye başladı. Öğrenciler, sorunları çözümüne kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, Kırçova’daki Türk öğretmenlerin yıllardır maaşlarını tam alamadıklarını söyledi.
Kırçova'da Türkçe eğitimin başladığı 10 yıldır sorunun var olduğuna işaret eden İbrahim, kurumlar arası iletişimsizlikten kaynaklanan öğretmenlerin bu sorununa çözüm bulunması amacıyla bazı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.
İbrahim, öğretmen olarak işe girmiş olsa da eğitim vermeye gitmeyenler nedeniyle Kırçova’daki Türk öğretmenlerin maaş alamadıklarını ifade ederek, “İktidara gelmemizle bu sorunu çözmek için net bilgilere ve verilere ulaştık.” dedi.
Çevre köylerden okula gelen öğrencilerin ulaşımını sağlayan otobüslerin eski olması dolayısıyla da ulaşım sorunu yaşandığını aktaran İbrahim, “Esasen en büyük sıkıntı öğretmenlerin maaş alamama durumu ancak ulaşım da çözülmesi gerek bir sorun. Öğrenciler ve veliler tamamen Türk öğretmenlerin yanında bir duruş sergilediler. Bu duruştan dolayı onları tebrik etmek gerek. Eğitim konusunda Kırçova Türkleri arasında ciddi bir dayanışma var.” diye konuştu.
Öte yandan geçmiş dönemde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığının (TİKA) okula ek bina inşaatı gerçekleştirdiğini hatırlatan İbrahim, dönemin belediye başkanının okulun adının Mehmet Akif Ersoy olacağına dair söz verdiğini ancak bunun yapılmadığını belirtti.
İbrahim, ilerleyen dönemlerde öğrenci sayısının da artmasıyla Mehmet Akif Ersoy lisesinin tamamıyla bağımsız bir lise olabileceğini aktardı.
Sorunların çözümü için Devlet Bakanı Adnan Kahil ve bazı ilgili kurumlarla görüşmelerine devam ettiklerini söyleyen İbrahim, “Bu doğrultuda önümüzdeki hafta belediye başkanı ile son bir defa görüşüp çözüm bulunacağını ümit ediyoruz çünkü haklı bir davanın peşinde koşmaktayız. Kesinlikle oradaki Türk öğretmenlerinin sorunu çözülecektir.” ifadelerini kullandı.
İbrahim, süreci başarılı şekilde atlatıp en kısa zamanda Türkçe eğitimin Kırçova’da devam edeceğini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.
Okulda coğrafya öğretmenliği yapan Elmedin Karareşit ise düz lise dördüncü sınıf ile elektroteknik bölümündeki ikinci ve üçüncü sınıf derslerinin parasını alamamalarından şikayetçi oldu.
Elektroteknik bölümünün Makedonca dilinde dört yıl, Türkçe okuyan öğrenciler de ise üç yıl olduğunu anlatan Karareşit, Türkçe okuyan öğrenciler için de 4 yıllık eğitim olması halinde Türk öğrencilerin pedagog veya müdür yardımcısı gibi ellerinden alınan haklarının iade edilebileceğini kaydetti.
Ulaşım konusundaki sorunlar hakkında gerekli kurumlara konuyu ilettiklerini söyleyen Karareşit, sorunlar çözülene kadar öğrencilerin boykota devam edeceklerini vurguladı.
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesindeki sınır kapısı binasına, PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları asıldı.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri, soğuk havaya rağmen ülkenin birçok şehrinde protesto edildi
Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Arakanlı Müslümanlar konusunda yaşanan krizin son bulması adına ülkesinin desteğinin devam edeceğini söyledi
Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, "Suriye'nin güvenliğini ve birliğini önemseyen tek ülke Türkiye." dedi.
Makedonya'danın batısında bulunan Kırçova kentindeki bir lisede Türk öğrencilerin eğitimi boykot etmesi ülkede defalarca dile getirilen Türkçe eğitim sorununu bir kez daha gündeme getirdi
İsveçli mobilya devi IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti
İşgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinde dün, Hindistan askerlerinin protestoculara açtığı ateşle 2 sivili katletmesinin ardından yapılan grev çağrısı nedeniyle dükkanlar ve iş yerleri kapandı
Köln'ün Eberplatz semtinde bir araya gelip yürüyüşe geçen PKK yandaşlarının, Öcalan'ın posterleri ile örgüt paçavralarını açması üzerine polis gruba müdahale etti
Taiz'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 8 asker ile 18 Husi öldü
Çekya'da, Müslüman ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle bilinen mevcut Cumhurbaşkanı Zeman, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52’sini alarak ikinci kez seçildi.
Eski Genelkurmay Başkanı Anan'ın askeri bir hapishanede tutulduğu ileri sürüldü.
Astana'daki Türk Kütüphanesi, bünyesinde bulundurduğu 50 binden fazla nadir kitap ve el yazılarıyla Türkologların araştırmalarına kaynak desteği veriyor.
İran'da DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen silahlı grupla çıkan çatışmada 3 devrim muhafızı hayatını kaybetti
Yüksek Mahkeme, Puigdemont'un yemin törenine şahsen katılmadığı sürece başkan olamayacağına ve oturumda bulunmak için de mahkemeden izin alması gerektiğine karar verdi.
İtalya’nın başkenti Roma’da, Fetih Hareketi’nin 53. kuruluş yıl dönümü, ülkede yaşayan çok sayıda Filistinli ve İtalyanın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikle kutlandı
Kolombiya'da hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan FARC'ın devlet başkanlığına aday olan eski lideri Londono, seçim kampanyasını başlattı