Güncelleme: 15:56, 28 Ocak 2018 Pazar

Mardin'de FETÖ'nün 'Midyat sorumlusu' tutuklandı



Foto: Arşiv

Mardin'de FETÖ/PDY'nin "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin'de FETÖ/PDY'nin "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 farklı numaradan FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Coşkun S. İstanbul'da gözaltına alındı.



Hakkında 10 tanık beyanı bulunan ve Nisan 2016'da Amerika'ya giderek FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü tespit edilen zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edidi.



Zanlı Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.