Güncelleme: 16:57, 28 Ocak 2018 Pazar

Endonezya’nın Arakanlı Müslümanlara desteği sürecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkesinin Arakanlı Müslümanlara verdiği desteğini devam edeceğini bildirdi.

Resmi ziyaret için Bangladeş’te bulunan Widodo, başkent Dakka’da Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile yaptığı görüşmede, Arakanlı Müslümanlar konusunda yaşanan krizin son bulması adına ülkesinin desteğinin devam edeceğini söyledi.

Görüşmede Widodo, Endonezya’nın Rohingya krizinin çözüme kavuşması amacıyla daha önceden Birleşmiş Milletler (BM) ve BM İnsan Hakları Komisyonunda sergilediği tutumu uluslararası alanda aynı şekilde sürdüreceklerine ilişkin güvence verdi.

Widodo ayrıca Bangladeş ve Myanmar arasında ikili ilişkiler temelinde Arakanlı mülteci Müslümanların durumu konusunda barışçıl ve hızlı bir çözüm bulmanın önemine dikkati çekti.

İKİ ÜLKE ARASINDA 5 ANLAŞMA İMZALANDI

Widodo’nun ziyaretinde Endonezya ve Bangladeş arasında balıkçılık, ticaret, diplomasi ve enerji gibi farklı alanlarda 5 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Bangladeş petrol şirketi PetroBangla ve Endonezya’nın petrol ve gaz şirketi Pertamina arasında imzalanan anlaşmayla da Bangladeş'in Endonezya’dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal edeceği bildirildi.

Bu arada, Dakka’daki temaslarının ardından Cox’s Bazar kentine geçen Widodo, Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin bilgi aldı ve bölgedeki Jamtoli mülteci kampını ziyaret etti.

Widodo’nun, buradaki temaslarının ardından yarın Afganistan’a geçmesi bekleniyor.