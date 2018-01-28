Güncelleme: 17:18, 28 Ocak 2018 Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'da partisinin 6. Olağan il kongresinde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin'de destan yazıyorlar." ifadelerini kullandı.

"BÖLGENİN TERÖR ÖRGÜTÜ ELİYLE İŞGALİNE 'EVET' DİYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik "savaşa hayır" diyenlerin aslında "zulme evet" dediklerini belirterek, "Aslında masumların canının, malının, ırzının tasallutuna 'evet' diyorlar. Aslında bölgenin terör örgütü eliyle işgaline 'evet' diyorlar. Asıl kirlilik budur. Asıl 'hayır' denmesi gereken onursuz duruş budur." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"En başta operasyon yürüttüğümüz Afrin'deki kardeşlerimiz olmak üzere, her yerden gayet güzel gayet müspet gayet teşvik edici haberler alıyoruz. Afrin'de köylerinin askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiğini duyan bölge halkı ne diyor biliyor musunuz; 'Türkler geldi, artık güvendeyiz.' Tarih yeniden ayağa kalkıyor."

"BİZ AFRİN'DE TOPRAK MERAKLISI DEĞİLİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağını binanın önünden halka hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok ama 3,5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz." dedi.