Güncelleme: 17:36, 28 Ocak 2018 Pazar

Rusya'da seçimleri protesto eden binlerce kişi sokaklarda

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'nın birçok şehrinde binlerce muhalif, mart ayında düzenlenecek seçimlere yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'nın çağrısıyla binlerce kişi, mart ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerine yönelik boykot çağrısını desteklemek için dondurucu soğuklara rağmen sokağa çıktı.

Navalnıy'nın çağrısı üzerine başta Moskova ve St. Petersburg'ta olmak üzere birçok kentte toplanan binlerce gösterici, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümet aleyhine sloganlar atarken, onlarca kişinin de polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Moskova'daki Kremlin Sarayı yakınlarındaki Puşkin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere katılmak üzereyken gözaltına alınan Navalnıy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gözaltına alındım. Bu önemli değil. Gösterilere benim için değil, kendiniz ve geleceğiniz için katılın." dedi.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca martta yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını duyurmuştu.

Navalnıy da geçen ay yaptığı açıklamada, Kremlin’i ilgilendiren tek konunun, seçimlere katılacak insan sayısı olduğunu savunarak, Rus halkını seçimleri boykot etmeye çağırmıştı.

Putin'e karşı yapılan protesto gösterilerinin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.