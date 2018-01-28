17:55, 28 Ocak 2018 Pazar

İçişleri Bakanlığı'ndan TTB üyelerine suç duyurusu



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İçişleri Bakanlığı, "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdiği, suçu ve suçluyu övdüğü, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçeleriyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İçişleri Bakanlığı tarafından, "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdiği, suçu ve suçluyu övdüğü, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçeleriyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi

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