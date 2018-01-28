Güncelleme: 18:35, 28 Ocak 2018 Pazar

Tel Abyad'a PKK/PYD'nin bez parçaları asıldı





Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesindeki sınır kapısı binasına, PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları asıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşı tarafında yar alan, Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesindeki sınır kapısı binasına, PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları asıldı. Akçakale'nin karşı tarafında yer alan binaya, PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları asıldı. PKK/PYD kontrolündeki Tel Abyad'ın gümrük binasına asılan bez parçaları, Türkiye'den de görülebiliyor. PKK/PYD mensupları, iki gün önce gümrük binasının üstünü temizlemiş, direkte asılı ABD bayrağını indirmişti. Güvenlik güçlerinin bölgedeki üst düzey önlemleri devam ediyor.

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