Güncelleme: 20:33, 28 Ocak 2018 Pazar

Burseya Dağı'nın alınması bayrak açılarak kutlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nı ele geçirilmesini Türk ve ÖSO bayrakları açarak kutladı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den sabah saatlerinde PYD/PKK işgalindeki Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmış, öğle saatlerinde ise Burseya Dağı'nı ele geçirmişti.

TSK ve ÖSO askerleri, Burseya Dağı'nı ele geçirmenin mutluluğunu Türk ve ÖSO bayrakları açarak kutladı.

PYD/PKK, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.

İLERİ GÜVENLİK VE TAHKİMAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ileri güvenlik ve tahkimat çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Burseya Dağı'nı terörden temizleyen TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin'i işgal eden örgütün hendek ve tünel ağlarındaki el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama imha faaliyetiyle çevre güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. TSK ve ÖSO unsurları, son olarak Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 14 köy, biri köy altı yerleşim ve 4 stratejik tepe kurtarılmış oldu.