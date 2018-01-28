Kabe'de korkutan yangın

Kabe'yi genişletme çalışmaları için gerçekleştirilen inşaat alanında çıktığı tespit edilen yangın, Kabe'nin hemen arka tarafında çıktı. Kabe'nin içinde ve çevrede bulunan Müslümanlar, siyah dumanları görünce panikle kaçıştılar.
Kabe'nin hemen yanı başında bulunan binada çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun süren mücadele sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.
PKK’nın propaganda faaliyetlerine izin veren Almanya'nın nihayet aklı başına gelmeye başladı. Alman kamuoyu, hafta sonu PYD/PKK yandaşlarının Köln başta olmak üzere bazı şehirlerde düzenlediği gösterilerin ekonomilerine verdiği zararı tartışıyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki başkanlık seçimlerinde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi aşamadı
BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda düzenlenen silahlı saldırıda, BM Barış Gücü misyonunda görevli Pakistanlı bir askerin öldüğü belirtildi
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesindeki sınır kapısı binasına, PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları asıldı.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri, soğuk havaya rağmen ülkenin birçok şehrinde protesto edildi
Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Arakanlı Müslümanlar konusunda yaşanan krizin son bulması adına ülkesinin desteğinin devam edeceğini söyledi
Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, "Suriye'nin güvenliğini ve birliğini önemseyen tek ülke Türkiye." dedi.
Makedonya'danın batısında bulunan Kırçova kentindeki bir lisede Türk öğrencilerin eğitimi boykot etmesi ülkede defalarca dile getirilen Türkçe eğitim sorununu bir kez daha gündeme getirdi
İsveçli mobilya devi IKEA'nın sahibi Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti
İşgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinde dün, Hindistan askerlerinin protestoculara açtığı ateşle 2 sivili katletmesinin ardından yapılan grev çağrısı nedeniyle dükkanlar ve iş yerleri kapandı
Köln'ün Eberplatz semtinde bir araya gelip yürüyüşe geçen PKK yandaşlarının, Öcalan'ın posterleri ile örgüt paçavralarını açması üzerine polis gruba müdahale etti
Taiz'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 8 asker ile 18 Husi öldü
Çekya'da, Müslüman ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle bilinen mevcut Cumhurbaşkanı Zeman, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52’sini alarak ikinci kez seçildi.
Eski Genelkurmay Başkanı Anan'ın askeri bir hapishanede tutulduğu ileri sürüldü.