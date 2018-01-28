Güncelleme: 21:32, 28 Ocak 2018 Pazar

Kabe'de korkutan yangın





Mescid-i Haram bölgesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de yangın meydana geldi. Mescid-i Haram bölgesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktığı bildirildi. Kabe'yi genişletme çalışmaları için gerçekleştirilen inşaat alanında çıktığı tespit edilen yangın, Kabe'nin hemen arka tarafında çıktı. Kabe'nin içinde ve çevrede bulunan Müslümanlar, siyah dumanları görünce panikle kaçıştılar. CAN KAYBI YOK Kabe'nin hemen yanı başında bulunan binada çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun süren mücadele sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken soğutma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.

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