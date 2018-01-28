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Afrika
Güncelleme: 22:31, 28 Ocak 2018 Pazar

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Kongo'da BM Barış Gücü askeri öldürüldü
Kongo'da BM Barış Gücü askeri öldürüldü
Foto: Arşiv

BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda düzenlenen silahlı saldırıda, BM Barış Gücü misyonunda görevli Pakistanlı bir askerin öldüğü belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda düzenlenen silahlı saldırıda Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonunda görevli Pakistanlı bir askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı bildirildi.

BM Genel Sekreterliği, ülkenin doğusundaki Lulimba köyünde düzenlenen saldırıda Barış Gücü misyonundan Pakistanlı bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, askerlere yönelik saldırıyı kınayarak, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Guterres, ayrıca Kongo Demoktratik Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara çağrıda bulunarak, şiddete ve masum insanları öldürmeye son vermelerini istedi.

Son birkaç haftadır ülkenin doğusunda düzenlenen silahlı saldırılarda BM Barış Gücü'nden 15 asker yaşamını yitirdi.



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