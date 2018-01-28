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Güncelleme: 02:14, 29 Ocak 2018 Pazartesi

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İsrail, Akademisyen Cemil Tekeli'nin gözaltı süresini uzattı
İsrail, Akademisyen Cemil Tekeli'nin gözaltı süresini uzattı
Foto: Cemil Tekeli

Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekeli'nin gözaltı süresinin, 8 gün daha uzatıldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail polisi tarafından Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin gözaltı süresi, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 8 gün daha uzatıldı.

İsrail mahkemesinin Tekeli'nin gözaltı süresinin 4 Şubat Pazar gününe kadar uzatılmasına karar verdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmayı basına da kapattı.

"BİZ KUDÜS'Ü SADECE ZİYARET AMAÇLI GİTMİŞTİK"

Akademisyen Tekeli'nin eşi Meryem Tekeli, daha önce yaptığı açıklamada, "Eşim haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs'e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor." demişti.

Geçen hafta pazar günü hakim karşısına çıkarılan Tekeli'nin gözaltı süresi, hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için 8 gün uzatılmıştı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs programının tamamlanması sonrası 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de Tekeli'nin durumunu yakından takip ediyor.



İlgili Konular cemil tekeli İsrail
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