13:19, 29 Ocak 2018 Pazartesi

Nil Nehri üzerindeki baraj yapımında müzakerelere devam

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Etiyopya, Mısır ve Sudan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelere devam kararı aldı.

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçen ve el ele tutuşarak fotoğraf çektiren liderler, Hedasi Barajı'nın Nil Nehri üzerindeki olası etkilerine ilişkin yürütülen ve geçen yılın kasım ayında askıya alınan teknik müzakerelere devam kararı aldıklarını açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında hiçbir problem olmadığını kaydederek, "Bir araya geldik ve problemlerimizi kendi aramızda çözme konusunda anlaştık. Birimizin sorunu hepimizin sorunu demek." diye konuştu.

Görüşmelere katılan teknik heyetten ismini vermek istemeyen bir uzman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ülkenin teknik müzakerelere bir ay içinde yeniden başlayacağını belirtti.

BARAJ KRİZİ

Etiyopya'nın, 2011'de, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, 13 Kasım 2017'de başkent Kahire'deki üçlü toplantının ardından askıya alınmıştı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalanmıştı. Ayrıca Mısır, Etiyopya ve Sudan, 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen, Afrika'nın en büyük barajı olacak projenin toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.