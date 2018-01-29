13:59, 29 Ocak 2018 Pazartesi

ABD Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyor!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen tarafını bir türlü seçemeyen ABD, yine örgütlerin yanında yer alacağını beyan etti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a yaptığı açıklamada Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı.

"ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

ABD'li General Joseph Votel, Afrin konusunu da değerlendirdiği açıklamasında Münbiç'in de durumuna işaret ederek, bölgeden çekilmeyi düşünmediklerini, YPG ile bölgede kalacaklarını belirtti.

Konuya ilişkin "Planlarımız dahilinde şu anda bölgeden çekilme görülmüyor." diyen Votel, koalisyonun Münbiç'in de koalisyonun operasyon alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

ABD BASINI YPG POLİTİKASINI ELEŞTİRİYOR

Amerikan hükümetinin, müttefiki Türkiye ile sürtüşme yaşamasına rağmen YPG'yi bölgede tercih etmesine ilişkin ABD basınından tepki geldi. Washington Post gazetesi, "ABD YPG'yi seçerse Türkiye'yi kaybeder" konulu bir analiz haber yaptı.

Haberde, Trump yönetimi, "Amerika'nın Suriye stratejisi başarısızlığa mahkum. Trump yönetimi hem YPG ile hem de Türkiye ile iş birliği içerisinde. Afrin operasyonu ile bu sürdürülemez bir duruma geldi Şimdi daha da kritik bir duruma gelindi bu da Münbiç'e operasyon söylentisi... ABD ile Türkiye ile karşı karşıya gelirse Trump seçim yapmak zorunda. YPG seçilirse ABD kaybedecek." sözleriyle eleştirildi