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Aden'de çatışmalar yeniden başladı
Aden'de çatışmalar yeniden başladı

Siyasi Geçiş Konseyi'ne bağlı milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sabah saatlerinde Aden'in Hurmekser ve Krater ilçelerinde yeniden başladı. Çatışmaların halen devam ettiği kaydedildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı milisler ile hükümet güçleri arasında dün başlayan ve gece saatlerinde yatışan çatışmaların yeniden başladığı belirtildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, SGK'ya bağlı milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sabah saatlerinde Aden'in Hurmekser ve Krater ilçelerinde yeniden başladı. Çatışmaların halen devam ettiği kaydedildi.

Hükümete bağlı güçlerin yoğun çatışmaların ardından El-Ariş bölgesindeki bir askeri noktayı SGK'dan geri aldığı belirtilirken, söz konusu çatışmada ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları ise devam eden çatışmalar nedeniyle pek çok yolun hala kapalı olduğunu anlattı.

Aden'de dün yaşanan şiddetli çatışmalarda ayrılıkçı SGK'ya bağlı milislerin hükümet binasını ele geçirdiği ileri sürülmüştü. Çatışmalarda 12 kişinin öldüğü, 132 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Hükümet güçleri Aden kentinin kuzey ve doğu bölgelerini kontrolü altında tutarken, SGK'ya bağlı milislerin Kalteks bölgesi ile Hurmekser'in bir kısmını elinde bulundurduğu kaydediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Yemen'in kuzeyi, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak 1 Kasım 1918'de bağımsızlığını kazanmış, güneyi ise 30 Kasım 1967'ye kadar İngiliz sömürgesi altında kalmıştı. Kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti ile güneydeki Yemen Halk Cumhuriyeti, 1990'da "Yemen Cumhuriyeti" adı altında birleşmişti.



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