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Osmanlı sancakları Mevlana Müzesi'nde sergileniyor
Osmanlı sancakları Mevlana Müzesi'nde sergileniyor

Konya'da, Osmanlı döneminden kalma 7 Mevlevi sancağının replikası Mevlana Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Konya'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında Osmanlı döneminden kalma 7 Mevlevi sancağının dikilen replikalarının Mevlana Müzesinde sergilendiği bildirildi.

Çalışma, Konya Olgunlaşma Enstitüsünce alanında uzman 40 kişilik ekiple 6 ayda el işçiliği ile yapılan replikalar hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, orijinal sancakların deforme olmasından dolayı sergilenemediğini söyledi.

KONYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ'NE YAPTIRILDI

Geçmişte Anadolu'nun yanı sıra farklı coğrafyadaki Mevlevihanelerden, Mevlana Dergahı'nın bulunduğu Konya'ya sürekli hediyeler gönderildiğini belirten Yarar, bunlar arasında sancakların dikkati çektiğini ifade etti.

Sancakların Mevlana Müzesi'nde muhafaza edildiğini anlatan Yarar, şöyle devam etti:

"Bunlar Mevlana Müzesi'nin envanterine kayıtlı, Manisa, Girit, Alay, Sille, Gelibolu, Mevlevi ve Bozkır sancaklarıdır. Osmanlı döneminden kalan bu sancaklar uzun süredir Mevlana Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. O dönemde birçok tekke, fetihler için dervişlerini asker olarak gönderdiği için bunlar da çeşitli Mevlevihanelerin savaşa giderken kullandığı sancaklar olmuştur. Ancak sancakların zamanla deforme olmasından dolayı sergilenemediğinden, replikalarının yapılması için çalışma başlattık. Bunu da Konya Olgunlaşma Enstitüsü'ne yaptırdık."

Yarar, replikası yapılan sancakların mavi, kırmızı, pembe, yeşil ve sarı renklerden oluştuğuna işaret ederek, "Replikalar o dönemdeki hatlarla ve orijinaline uygun kumaşlar imal edilerek hazırlandı. Geçen ay Şeb-i Arus törenleri sırasında Mevlana Müzesi'nde niyaz penceresinin olduğu salonda sergilenmeye başlandı. Sancakların üzerinde besmele, Saff suresinin 13. Ayeti, Fetih suresinin ilk ayeti ve 'padişahım çok yaşa' ile hilal, kılıç ve el gibi motifler bulunuyor." diye konuştu.



İlgili Konular Mevlevi sancağı Mevlana Müzesi
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