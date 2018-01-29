14:37, 29 Ocak 2018 Pazartesi

Netcom Akademi Zirve 8 etkinliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Kurumsal İş Çözümleri Ülke Müdürü Serdar Yokuş, "Dolar gibi bizi ticarette zorlayan etkilere karşı yerel üretimi aynı hızla devam ettirebilmemiz ve teknoloji trendini bir şekilde yakalayabilmemiz gerekiyor." dedi.

Yokuş, Kızılcahamam Patalya Otel'de, siber güvenlik ve sürdürülebilir çözümlerin ele alındığı Netcom Akademi Zirve 8 etkinliğinde yaptığı konuşmada, şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelere değinen Yokuş, verilerin artık bulut bilişime taşındığını, yapay zekanın önemli olduğu noktalara gelindiğini belirtti. Yokuş, "Dünya üzerinde önümüzdeki dönemde her şey bulut üzerinden yapılacak. Bu da güvenlikle ilgili sıkıntıları beraberinde getirecek." diye konuştu.

Yokuş, teknoloji ve bilginin en büyük değer haline geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bilgilerimiz çalınıyor. Bu bilgilerin çalınmasının önüne geçilmesi, kendi platformlarımızı ve içeriğimizi oluşturmamız gerekiyor. Ülkeler yeni rekabet alanında stratejilerini oluşturuyorlar. Dolar gibi bizi ticarette zorlayan etkilere karşı yerel üretimi aynı hızla devam ettirebilmemiz ve teknoloji trendini bir şekilde yakalayabilmemiz gerekiyor."