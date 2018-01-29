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14:54, 29 Ocak 2018 Pazartesi

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Kosova meclisi hava kirliliği için toplanacak
Kosova meclisi hava kirliliği için toplanacak

Ulusal Kamu Sağlık Enstitüsü, Kosova özellikle de Priştine’de hava kirliliğinin alarm verici boyutta olduğunu bildirdi.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Priştine’de hava kirliliğinin görüşülmesi için meclisin olağanüstü toplantısının yapılması girişimini başlattı.

Veseli Facebook profilinde, en kısa zamanda bu konunun görüşülmesi için Meclis oturumunun yapılacağını bildirdi.

Veseli, “Priştine’de hava kirliliğinin alarm verici boyutta olmasından hareket ederek Kosova Meclisinin olağanüstü toplantısının yapılmasını önerdim. Bu toplantıda tüm kurumlardan durumun düzelmesi için acilen somut tedbirlerin alınmasını isteyeceğiz. Aynı zamanda sürekli tekrarlanmakta olan bu durumun ortadan kaldırılması için uzun vadeli ulusal bir planın olması gereğine de ihtiyacmız var” şeklinde açıklamada bulundu.

Meclisin bu oturumunda milletvekillerinden Priştine bölgesi fakat aynı zamanda Kosova genelinde hava kalitesinin düzelmesinde somut tedbirlerin alınması girişiminde bulunmaları bekleniyor.

Kış mevsiminde Priştine tamamıyla gaz ve aerosoller karışımı kirli bir havaya sahip. Elektrik termik santralleri,  kış sezonunda odun ve kömürün ısınma için kullanılması,  eski araçlar ve yoğun trafik , çöplerin yakılması, yeşil alanlar eksikliği, yolların temizlenmemesi, yıllardır plansız inşaatlar  ve kentte aşırı derecede toz  hava kirleticilerinin potansiyel kaynakları olarak bilinmektedir.

Kaynak: Kosova Haber 

 

 



İlgili Konular Kosova hava kirliliği
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