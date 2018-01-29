15:11, 29 Ocak 2018 Pazartesi

Kilis'e roket düştü





Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen roket Kilis'e düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki iş yerine isabet etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Tayfur Sökmen Caddesi'ndeki bir iş yerinin duvarına düştü. Patlama nedeniyle iş yerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ile itfaiye aracı sevk edildi.

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