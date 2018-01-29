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20:49, 29 Ocak 2018 Pazartesi
Kültür Sanat
15:35, 29 Ocak 2018 Pazartesi

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Yazar Beşir Ayvazoğlu, "40'lar Meclisi"ne konuk olacak
Yazar Beşir Ayvazoğlu,

Etkinlik, 3 Şubat'ta Ankara'da TYB Mehmed Akif Divanı'nda gerçekleştirilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen "40'lar Meclisi"nin ilk konuğu, edebiyatçı-yazar Beşir Ayvazoğlu olacak.

Birliğin kurucularından olan ve 50'ye yakın eseri kaleme alan Ayvazoğlu'nun katılacağı söyleşi, 3 Şubat'ta saat 15.00'te başlayacak.

TYB'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla edebiyat, sanat ve düşünce alanının 40 önemli ismiyle yapılacak söyleşiler, Ankara Kızılay'daki TYB Mehmed Akif Divanı'nda gerçekleşecek.

"40'lar Meclisi" etkinliğini, hikayeci ve eleştirmen Necip Tosun yönetecek.



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Yazar Beşir Ayvazoğlu quot 40'lar Meclisi quot ne konuk olacak
Yazar Beşir Ayvazoğlu, "40'lar Meclisi"ne konuk olacak

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