Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen "40'lar Meclisi"nin ilk konuğu, edebiyatçı-yazar Beşir Ayvazoğlu olacak.
Birliğin kurucularından olan ve 50'ye yakın eseri kaleme alan Ayvazoğlu'nun katılacağı söyleşi, 3 Şubat'ta saat 15.00'te başlayacak.
TYB'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla edebiyat, sanat ve düşünce alanının 40 önemli ismiyle yapılacak söyleşiler, Ankara Kızılay'daki TYB Mehmed Akif Divanı'nda gerçekleşecek.
"40'lar Meclisi" etkinliğini, hikayeci ve eleştirmen Necip Tosun yönetecek.
Etkinlik, 3 Şubat'ta Ankara'da TYB Mehmed Akif Divanı'nda gerçekleştirilecek
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