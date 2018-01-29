Almanya'da okul öncesi çocuklara din öğretimi programı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya'nın Bonn kenti yakınlarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Alfter-Witterschlick Camisi'nde başlatılan "Okul Öncesi Çocuklara Din Öğretimi" programı yoğun ilgi görüyor.
DİTİB tarafından yürütülen ve 4-6 yaş grubu 50 öğrencinin katıldığı programda çocuklara, ders müfredatına göre dini bilgiler öğretiliyor ve Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.
Kursta hem eğlenmeleri hem de becerilerini artırma amacıyla çocuklara boyama yaptırılıyor, oyun ve etkinlikler düzenleniyor.
Caminin din görevlisi Mehmet Kaya, bu proje ile çocuklara İslam'ın temel prensiplerini, bir Müslüman'ın nasıl yaşaması gerektiğini, ahlaki değerleri ve Kur'an-ı Kerim okumayı uygulamalı öğrettiklerini söyledi.
Kaya, "Anaokulu sınıfımızda 4-6 yaş grubu okuma yazma bilmeyen çocuklara, boyamalar yaparak, oyun oynatarak eğitim veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'i harfleri boyatarak öğretiyoruz. Namazı kılmayı hem boyama ile hem de camimizde vakit namazlarını izleterek öğretiyoruz. Aynı zamanda da sureleri dinleme imkanları oluyor. Dolayısıyla çocuklara uygulamalı eğitim veriyoruz." dedi.
Camide 230 yetişkine de Kur'an-ı Kerim dersi verdiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda çocuklarını anaokula getiren anne ve babalara da çocukları ile ders veriyoruz. Onlar oynayarak öğrenirken, anne ve babaları da ders alıyor veya ibadet edebiliyorlar. 2017 yılında başlatılan uygulamaya aileler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimlere şu an 50 çocukla başladık, sırada bekleyen çocuklarımız da var. Aileler de destek oluyor, güzel bir ivme yakaladık. Emeği geçen başta cami yönetimimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz."
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Alfter-Witterschlick Camisi'nde başlatılan "Okul Öncesi Çocuklara Din Öğretimi" programı yoğun ilgi görüyor.
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